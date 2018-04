I Collovoti - Belotti come il miglior Chinaglia, Ranieri da 10 e lode"

Top

Belotti: è uno dei protagonisti di questa vittoria del Torino, in quella cavalcata sembrava il miglior Chinaglia o il Weah degli anni '90. La forza fisica che ha questo ragazzo è impressionante, ha una splendia progressione, è molto tecnico, è già arivato a 12 gol. Credo che un po' di considerazione per questo ragazzo in chiave Nazionale ci debba essere. Al Toro ci dovrà essere conferma, ma al momento ha sulle spalle l'attacco granata.

Voto: 7,5

Vasquez: autore del primo gol contro la Samp, assist man nel secondo con l'autogol di Krsticic, è un pezzo pregiato di Zamparini sul mercato. Forse non resterà il prossimo anno, che il Palermo si salvi oppure no, si dice interessasse al Milan o altra società. I colori rosaneri ormai gli vanno un po' stretti. Il Palermo ha fatto 6 punti in due partite e lo deve sicuramente molto anche a questo giocatore.

Voto: 8

Klose: consetitemi di dare la lode a un vecchietto che a 38 anni vuole farsi rimpiangere dalla Lazio. E' stato autore di un gol molto bello contro l'Inter, si parla di addio, perché pare che il suo futuro sia negli Stati Uniti, ha segnato 3 gol nelle ultime tre partite. Con lui in campo la Lazio ha giocato con più convinzione.

Voto: 7

Flop

Alex e Donnarumma: apprezzo il secondo come portiere del futuro, ma entrambi domenica ci hanno messo molto del loro. Domenica è stato un flop e do ad entrambi un 4.

Voto 4

Ranocchia: ha spianato il gol al Palermo, sulla prima rete segnata da Vasquez, sbaglia in maniera clamorosa. Sembrava rinato nella società blucerchiata, ma a volte ricade negli errori che non lo fanno rimpiangere dai difensori nerazzurri. Ha imitato un po' Bonucci della settimana scorsa.

Voto: 4

Medel: sostengo da tempo che l'azione non può partire da lui, non può risolvere i problemi del centrocampo. In ogni caso l'Inter per il prossimo anno deve prendere un regista, magari Banega.

Voto 5

SPECIALE COLLOVOTI

Ranieri 10 e lode: favola che si è trasformata in realtà! Un'affermazione di questo allenatore troppo presto ripudiato dal calcio italiano. Quello che ha fatto non è un miracolo ma una consacrazione di una squadra che ha anche buoni giocatori. In un calcio in cui ci sono le squadre miliardarie come Manchester United, Chelsea e City, la bontà nostrana ha avuto la meglio. Siamo contenti perché ha portato un po' di italianità in questa Inghilterra. La sua squadra gioca un calcio molto aggressivo, un mix tra l'aggressività inglese e il contropiede italiano".

Crotone: complimenti per la promozione in Serie A, ma perché è una società che guarda al bilancio e che lancia i giovani. E' venuta in prima serie con molti giovani in prestito, complimenti al direttore sportivo.