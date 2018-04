I Collovoti- Dybala un affare, Sarri ha mantenuto la promessa

© foto di Federico De Luca

TOP

DYBALA: Non finiamo più di dirlo. Sono ben spesi i 40 e passa milioni di euro spesi dalla Juve per questo giocatore guizzante, talentuoso e dotato di grande senso del gol. Praticamente un affare, sotto tutti i punti di vista. E, guarda un po', la risalita in campionato della Juve è coincisa esattamente con la sua esplosione. Solo un caso?

VOTO 8

LASAGNA: segnare la prima rete in serie A a San Siro, al minuto 92, regalando così un punto alla tua squadra rimasta in 10 è un po' il sogno di qualsiasi calciatore. Figurarsi per questo giovanotto mantovano che -appena un anno e mezzo fa- calcava i polverosi campi della serie D. Ad majora!

VOTO 7,5

LA SCIARPA DI SARRI: dopo le feroci polemiche vissute in settimana, Maurizio Sarri ha mantenuto la promessa ed è sceso in campo con al collo la sciarpa del collega Roberto Mancini. Sciarpa che, a conti fatti, ha portato bene. Anzi, benone: visto che con la vittoria di oggi il Napoli scava un piccolo solco con le inseguitrici...

VOTO 7

FLOP

FROSINONE-ATALANTA: va bene la paura di perdere e la necessità di fare punti, ma partite così hanno un effetto camomilla sugli spettatori in primis e sul campionato poi. Nessuna occasione da rete, squadre totalmente rinunciatarie e nemmeno un briciolo di rispetto per i tifosi. VOTO 5

MANCINI: Pensasse un po' meno alle polemiche con stampa e colleghi e un po' più ai numeri (bruttissimi) che riguardano la sua Inter. 5 punti in 5 gare e undicesimo attacco della serie A. Capito, adesso, perchè si aveva qualche dubbio sui continui 1-0? Ma è solo colpa della mancanza di chi deve fare gol ?

VOTO 4,5

SPALLETTI: era arrivato -se non per vincere fin da subito- almeno per dare una scossa dal punto di vista mentale alla sua Roma. E, invece, in due gare -contro Verona e Juve- ha segnato appena un gol e conquistato un solo punto, nella più facile delle sfide. Chiariamoci, perdere allo Juventus Stadium non è certo un banco di prova definitivo, ma farlo in modo così passivo e rinunciatario, forse, merita una profonda riflessione.

VOTO 4