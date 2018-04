I Collovoti: "Gabbiadini erede di Higuain, Borja Valero è opaco"

I Collovoti ti aspettano on air su TMWRadio ogni lunedì mattina!

TOP

Empoli-Zielinski: nella vittoria di ieri contro la Fiorentina c'è indubbiamente la mano di Giampaolo, un allenatore destinato ad una grande panchina, magari proprio a quella viola. Poi c'è lo zampino di Pucciarelli autore di un gol ieri, ma il giocatore, come lo stesso mister ha detto, destinato a fare una grande carriera, è Zielinski: ottimo talento, un giocatore che farebbe comodo a qualche grande squadra, giovane di valore. Sta facendo un gran campionato è un valore aggiunto.

Voto 7

Inter: ci voleva solo un gol d'autore come quello di Icardi per uscire indenni e vincitori dal campo di Frosinone. E' stato un gol in torsione di testa, merita un sette. Icardi è stato messo in discussione da Mancini però i gol sono quelli che contato e ti fanno vincere. Sappiamo i problemi che affligono l'Inter, di bilancio e fair play economico, se non vende non compra, per cui ho qualche perplessità che Icardi rimanga anche le prossime stagioni. Se dovesse arrivare un'offerta di 40/50 milioni di euro, l'Inter un pensierino ce lo farebbe.

Voto 7

Gabbiadini: non è che la partia con il Verona sia stata una partita insormontabile, o per metterlo alla prova, però penso che potrà essere il degno erede di Higuain, e non so perché Sarri si intestardisca a non farli giocare assieme. Ieri ha dimostrato di avere una media gol impressionante segna sempre!

Voto 7

FLOP

Il Palermo è in crisi, non ci stupiamo più di Zamparini e credo che se i rosanero sono in questa situazione la colpa è anche del presidente. I giocatori non riescono più a reagire.

Fiorentina invece è in caduta libera, a iniziare dall'allenatore, ma anche i giocatori non sono da meno. Kalinic non fa più gol, Bernardeschi è calato, Ilicic è assente e Roncaglia ha fatto gravi errori. L'emblema del momento della Fiorentina è però Borja Valero che ci ha messo la faccia ma che è apparso opaco. Mi dispiace per lui, ma in questo momento non sta andando bene.