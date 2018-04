I Collovoti - Higuain da Pallone D'Oro, Palermo: tutti contro l'allenatore"

© foto di Federico De Luca

TOP

HIGUAIN: i suoi sono numeri da Pallone D'Oro, poche storie. E a Sarri va il (grande) merito di esser riuscito finalmente a valorizzare il Pipita facendone esplodere tutta la classe. Risultato? Higuain ha segnato 18 gol in 19 partite e il Napoli è campione d'inverno, cosa che non accadeva dal 1990. Mica male...

VOTO 9

ALLEGRI: dal nove di Higuain alle nove vittorie consecutive di Max che lo hanno portato da -10 a -2 in 70 giorni. E pensare che i soliti Soloni del calcio lo avevano già dato per spacciato dopo poche partite di campionato: peccato che siano proprio gli stessi che, adesso, salgono puntualmente sul carro della Juve... Avanti, c'è posto per tutti!

VOTO 8,5

CARPI: una menzione d'onore la meritano anche i biancorossi del volenteroso Castori che, complici i risultati balbettanti delle altre, conquistano tre punti che valgono la scia delle concorrenti per la lotta-retrocessione. E un bravo anche a Pasciuti, l'uomo dei record capace di segnare in tutte le categorie con la stessa maglia. Evviva queste belle storie di sport.

VOTO 8

FLOP:

MANCINI: per carità, perdere contro il Sassuolo ci sta tutto, specie quando -ai punti- non si meritava nemmeno la sconfitta. Ciò che lascia un po' perplessi è questo continuo atteggiamento critico/sarcastico nei confronti della classe arbitrale. Di Empoli non si parla già più?

VOTO 5

PALERMO: ha del paradossale la situazione venutasi a creare all'ombra del Monte Pellegrino. Tutti contro l'allenatore, dalla dirigenza ai giocatori, rappresentati degnamente dal capitano Sorrentino epurato da Ballardini ma in odore di rinnovo. E quindi? Che succederà ancora? La saga continua...

VOTO 4,5

GARCIA: forse questa volta siamo davvero al capolinea. Questa Roma non sta minimamente rispettando le aspettative di una dirigenza che ha avuto pazienza (ricordate le figuracce europee??) e voglia di investire e che ora tira le somme di una squadra senz'anima né personalità. Decisamente troppo poco per i progetti ambiziosi di Pallotta...

VOTO 4