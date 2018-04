I Collovoti: "Il Faraone esce dal sarcofago, Milan performance indimenticabile"

© foto di Federico De Luca

Top

El Shaarawy: il Faraone esce dal sarcofago e torna in vita, stanco di stare sepolto nella sua piramide; il colpo di tacco con cui l'ex rossonero spiana la strada al successo della Roma sul Frosinone è una magia degna di Harry Potter e Spalletti gongola.

Voto 7,5

Morata: non segnava da quasi quattro mesi, poi, d'un tratto, come d'incanto, di gol ne segna addirittura quattro nel breve spazio di quattro giorni. Una resurrezione in pieno stile per il redivivo Alvaro, troppo presto e incautamente dato per morto. Pasqua quest'anno cade a Gennaio? Per Morata sì!

Voto 8

Mihajlovic: e menomale che era amico del Mancio, vatti a fidare degli amici! Conquista la standing ovation sul palcoscenico della Scala del Calcio regalando al suo pubblico una performance indimenticabile! Vince il derby e adesso sopra quella panca Sinisa campa!

Voto 9

Flop

Martinez: per la serie "era più facile segnarlo che sbagliarlo", ma lui riesce a sbagliarlo ugualmente! Salta il portiere, ha davanti a sè la porta spalancata, deve solo appoggiare in rete e invece, incredibilmente, la mette a lato! L'avesse fatto apposta non ci sarebbe riuscito!

Voto 5

Montella: i numeri parlano chiaro e non mentono mai, se su 10 partite ne perdi 7 qualcosa vorrà dire! Vuol dire che l'aeroplanino Samp proprio non decolla, forse perché il pilota giusto era Zenga!

Voto 4

Mancini: se Sarri l'aveva insultato e lui giustamente si era indignato, altrettanto indignato saranno i tifosi milanisti per il dito medio sventolato dal Mancio sotto il loro naso! È ancora più indignati sono quello interisti per l'ennesima sconfitta, che il loro allenatore giustificherà con presunti torti arbitrali che solo lui vede!

Voto 3