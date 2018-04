I Collovoti: "La faccenda Totti testimonia che tutti quanti hanno sbagliato"

© foto di Federico De Luca

TOP

ICARDI: due gol, uno da autentico fuoriclasse, e l'Inter torna alla vittoria; non è un caso che i nerazzurri ritrovino il successo proprio quando Maurito ritrova la via del gol. Ancora una volta si dimostra imprescindibile per questa squadra, perché se non segna lui, difficilmente lo fanno gli altri.

Voto 8

DZEKO: una doppietta per esorcizzare i fantasmi e chiudere la bocca a tutti quelli che lo indicavano già come il bidone dell'anno; rigenerato dalla cura Spalletti, il bosniaco adesso comincia a divertirsi davvero e con lui si divertono i tifosi giallorossi, che possono finalmente acclamare il loro nuovo idolo.

Voto 8,5

DONADONI: certo sorprende il fatto che Berlusconi, inventore dello slogan "il Milan ai milanisti", non si sia ancora accorto che il milanista giusto a cui affidare il Milan è proprio lui, capace di tirar fuori il Bologna dalle sabbie mobili della zona retrocessione e di concedersi addirittura lo sfizio di fermare la corazzata Juve, reduce da ben 15 vittorie di fila; STRAORDINARIO!

Voto 9

FLOP

ALLEGRI:va bene il turn over in vista del Bayern, ma sul campo di un Bologna in grande salute, il tecnico toscano forse ha esagerato con gli esperimenti, riproponendo a distanza di svariati mesi un 4-3-1-2 a cui i suoi calciatori non sono più avvezzi e puntando su interpreti tutt'altro che in forma come Pereyra e Sturaro, entrambi reduci da infortunio; fortuna sua che il Milan blocchi il Napoli al San Paolo permettendogli di conservare la vetta della classifica.

Voto 5,5

GINO POZZO: un dirigente che delegittima pubblicamente il proprio allenatore agli occhi di squadra, tifosi, stampa e addetti ai lavori, dichiarando che rimane in panca sol perché in giro non c'è niente di meglio, si candida di diritto al Tapiro d'Oro; se Striscia non ci ha ancora pensato sarebbe il caso di farlo, perché mai come in questa occasione il premio sarebbe meritato!

Voto 4,5

LA QUERELLE TOTTI: da qualunque punto la si guardi, la faccenda Totti è lì a testimoniare che tutti quanti hanno sbagliato, da Spalletti a Pallotta, dallo stesso Totti all'ufficio stampa della società giallorossa, incapace di gestire la situazione e del tutto allo scuro del fatto che il capitano fosse andato a sfogarsi ai microfoni della Rai, anziché lavare i panni sporchi in casa.

Voto 4