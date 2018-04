I Collovoti: "Ranocchia smarrito, con Zaza c'è poco da stare Allegri"

Top

Niang: dimostra di avere personalità da vendere quando, in occasione del rigore assegnato al Milan, sdradica il pallone dalle mani di Bacca e va a piazzarlo lui sul dischetto, infischiandosene delle urla di Mihajlovic che avrebbe voluto calciasse il colombiano.

Voto 7

Pazzini: finalmente il Verona riesce a vincere la prima partita in campionato al ventiduesimo tentativo; il merito è del Pazzo, che torna rapace dell'area di rigore come ai bei tempi e risolve il match allo scadere.

Voto 8

Belotti: la sua doppietta salva il Toro dalla sconfitta e fa piangere lacrime amare al povero Montella; il Gallo alza la cresta e per ben due volte fa chicchirichì!

Voto 9

Flop

Berardi: sbaglia un rigore fondamentale che mette in ginocchio i suoi e spiana la strada al successo della Roma; ancora una volta fa harakiri per l'eccessivo nervosismo che spesso purtroppo ne offusca il talento.

Voto 5

Ranocchia: se il cambio di maglia doveva aiutarlo a ritrovarsi, la scelta non ha funzionato perché l'ex capitano dell'Inter a Genova sembra essersi definitivamente smarrito; due errori da matita blu in altrettante gare se non sono da bocciatura poco ci manca!

Voto 4

Zaza: entra in campo e fa appena in tempo a sbagliare un gol più facile da segnare che già è tempo di tornare negli spogliatoi per un fallo inutile su Izzo che gli costa il rosso diretto; c'è poco da stare Allegri!

Voto 3