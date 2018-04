RMC SPORT - Collovoti: "Cutrone top. Miranda mai una sicurezza"

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Maracanà su RMC Sport, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato il turno appena trascorso dando i suoi voti ai protagonisti del campionato.

TOP

Cutrone, voto 8: Cinque gol, in campionato, cinque in Europa League, due in Coppa Italia. Mi stupisco che Gattuso ancora abbia dei dubbi. Merita di giocare titolare.

Zielinski, voto 8: Sarebbe titolare in qualsiasi squadra, in azzurro è il dodicesimo uomo. Il più delle volte è decisivo.

Karamoh, voto 7,5: porta l'Inter al terzo posto. I giovani vanno inseriti titolari a piccole dosi. Ha talento e ha fatto riconciliare i tifosi nerazzurri, critici su questa squadra.

FLOP

Lulic, voto 4: Ha sofferto Callejon, l'ho visto fermo e riflette il momento no della Lazio.

Sportiello, voto 4: Non convince del tutto. È finito nel mirino delle critiche per il gol di bernardeschi.

Miranda, voto 4: Ha mandato in gol Palacio. Rispetto a Skriniar non dà mai l'impressione di sicurezza.