RMC SPORT - I Collovoti: "9 a Koulibaly. Biglia, che flop al Milan!"

© foto di Federico De Luca

Con la sua rubrica 'I Collovoti' su RMC Sport, il Campione del Mondo dell'82, Fulvio Collovati, ha analizzato la 34a giornata di campionato:

I top:

"Partiamo dalla giornata storica del Benevento, che espugna San Siro: tra i top ho messo Iemmello, a cui do 7. Ho una simpatia tecnica per Politano, che si merita l'8: sarà il prossimo uomo mercato, è un giocatore da top club. E 9 a Koulibaly, il migliore difensore in Italia: sia per come interpreta la fase difensiva e sia per i 5 gol fatti. Menzione particolare a Freuler, gli do 8: ieri è andato in rete contro il Torino, è la sintesi del lavoro dell'Atalanta, che prende giocatori sconosciuti e li valorizza"

I flop:

"C'è Biglia, il regista del Milan da cui bisogna pretendere di più. Ha disatteso le aspettative in modo clamoroso, ci si aspettava molto di più: 4 per l'argentino. Belotti? Un bel 5. Mazzarri lo ha difesa, ha detto che è stanco, ma è da un po' che non è più la punta da cento milioni di euro. L'ultimo flop, tra i tanti, è Benatia. Dopo Madrid è ancora il protagonista in negativo e ieri si è perso Koulibaly sul gol del Napoli: 4 al marocchino. La menzione speciale è per la Spal e per Semplici, a cui do 4".

Chi ti ha convinto di più nel fine settimana tra Inter, Roma e Lazio?

"La Lazio, dall'alto dei suoi 83 gol, non è una sorpresa. Per cui dico Roma. Ma non me la sento ancora di dire che le due romane sono le favorite per il 3° e il 4° posto. Bisognerà vedere gli scontri con la Juventus".