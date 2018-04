RMC SPORT - I Collovoti: "Benatia da 4. Simeone e Diawara? 7"

© foto di Federico De Luca

Come ogni lunedì, al termine della giornata di Serie A, arriva su RMC Sport il momento della rubrica 'I Collovoti', a cura del campione del mondo dell'82 Fulvio Collovati:

I top:

"Il primo è Simeone, a cui do 7. È arrivato a quota 10 gol: è un punto di riferimento per la Fiorentina, che sta facendo cose straordinarie dopo la tragedia sportiva. Sembra un'altra squadra rispetto a quella di due-tre mesi fa. Poi ieri sera, commentando Milan-Sassuolo, ho visto un ottimo giocatore: Matteo Politano, lui è cresciuto molto e ha segnato anche col destro, che non è il suo piede. Sarà uno degli uomini mercato, merita il salto di qualità. Il suo voto è 7. A Diawara 7. Se stiamo parlando ancora del campionato è suo il merito, con la rete del 2-1 contro il Chievo ha tenuto aperto la lotta Scudetto. Menzione speciale per due portieri antagonisti: Sirigu, migliore in campo contro l'Inter, e Consigli del Sassuolo".

I flop:

"Partirei da Benevento-Juventus. 4 a Benatia, poco reattivo nei due gol di Diabaté. 4,5 anche a Nainggolan, che non è in perfetta forma visto l'infortunio subito: domani contro il Barcellona servirà il migliore Nainggolan in assoluto. Poi la strana scelta di Spalletti di mettere Borja Valero titolare e non Rafinha. Il tecnico dell'Inter ha qualche responsabilità. Menzione speciale al derby di Genova, 4: una gara poco emozionante, uno dei più brutti derby della storia".

Sui fischi a Insigne:

"Non hanno fischiato solo lui, il fischio è di delusione, ma non nei suoi confronti. Un giocatore del suo livello non deve farsi condizionare dal pubblico".

Su Inzaghi e Di Francesco:

"Inzaghi sta facendo una stagione incredibile e ha ancora la possibilità di andare in finale di Europa League. Ma anche Di Francesco in Europa ha fatto bene, non so come andrà a finire domani, ma solo il Barcellona ha messo in difficoltà i giallorossi. Chi scelgo tra i due? Per la stagione Inzaghi, ma io ho un debole per Di Francesco. Il derby di domenica non sarà decisivo"