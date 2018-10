RMC SPORT - I Collovoti: "Insigne merita l'8. Dybala 4"

Per dare i voti ai protagonisti della 33a giornata di Serie A, arriva puntuale su RMC Sport l'appuntamento con 'I Collovoti', a cura del Campione del Mondo dell'82 Fulvio Collovati:

I top:

"Il Crotone è una delle sorprese di questo turno. Se la lotta Scudetto è ancora aperta, lo dobbiamo a Simy, a cui do 8: è l'uomo del giorno con la sua rovesciata contro la Juventus. Un altro 8 lo darei a Insigne, merita gli elogi perchè è l'ultimo del Napoli a mollare. È il giocatore più in forma della squadra di Sari. Poi tornando indietro do 7 a Cancelo: l'Inter farebbe bene a riscattare un terzino così. Menzione speciale a Veretout, 7 per la sua tripletta contro la Lazio. È un centrocampista di qualità e personalità, non ce ne sono molti come lui. Complimenti alla Fiorentina per averlo preso".

I flop:

"Dybala da 4, irritante. Ha fatto imbufalire anche Allegri, io l'avrei cambiato alla fine del primo tempo. 5 a Danilo, il capitano dell'Udinese: ho preso lui per citare tutta la squadra bianconera, alla 10a sconfitta consecutiva. Darei 5 anche ad Abate. Menzione speciale al portiere del Verona, Nicolas. L'Hellas si è arreso, se perdi in casa col Sassuolo vuol dire che all'orizzonte vedi la retrocessione".

Faresti giocare Dybala domenica contro il Napoli?

"Il giocatore imprescindibile è Mandzukic, è un esempio per gli altri. Higuain lo devi mettere in campo, Douglas Costa anche visto che è l'unico che cambia passo. Dybala potrebbe restare fuori, come come accaduto a Madrid, dove la Juventus ha giocato la sua miglior partita della stagione. Se fossi Sarri di partenza farei giocare Mertens, che ti ha sostenuto per 30 partite: è giusto che ci sia lui nello scontro diretto".

Sulle romane:

"La Lazio sta facendo una stagione straordinaria, con una rosa ristretta. La Roma potrebbe accusare la semifinale di Champions League, potrebbe incidere nella parte finale di campionato".