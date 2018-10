RMC SPORT - I Collovoti: "Rafinha da riscattare, 9 a D.Costa. Flop Cagliari"

© foto di Federico De Luca

Terminata la 36a giornata di Serie A, è tempo di giudizi e su RMC Sport arriva puntuale l'appuntamento con 'I Collovoti' del Campione del Mondo dell'82 Fulvio Collovati:

I top:

"9 a Douglas Costa, che nel girone d'andata è stato impiegato pochissimo da Allegri: ora è l'uomo in più per la Juventus, a Torino ha trovato la sua dimensione. Gli altri camminano, lui vola. Un altro giocatore top è Rafinha. Su di lui c'è il problema del riscatto e l'Inter dovrà esercitarlo: ha una qualità incredibile, 7,5 per lui. A Strakosha 8, ha evitato la sconfitta alla Lazio contro l'Atalanta. Due menzioni particolari. La prima a Giuseppe Rossi, a cui va un 8, stesso voto di Pioli, la sua Fiorentina non sta mollando".

I flop:

"Farias, 4. Come si fa a sbagliare tutti quei gol? Un altro negativo è Fofana, il cui voto è 3. Infine 4 a Burdisso, che ha regalato il primo gol a Mertens. Menzione speciale all'allenatore del Cagliari, Lopez. I sardi erano tranquilli dieci giornate fa, ora invece è la squadra che rischia di più: domenica giocherà a Firenze, poi avrà l'Atalanta all'ultima giornata".

Sulle critiche ad Allegri:

"Non si può criticare un allenatore che ha vinto 4 Scudetti consecutivi. La Juventus lo vuole tenere. Se poi andrà via sarà perchè ha bisogno di altri stimoli, di altre motivazioni. L'Italia non è il paese dei Ferguson o dei Wenger. Il prossimo anno la società bianconera dovrà presentarsi con 6-7 novità, ci deve essere un ricambio generazionale fatto con criterio".

Mercoledì ci sarà la finale di Tim Cup tra Juventus e Milan. Chi vincerà?

"Non so chi vincerà, ma il Milan fisicamente sta meglio in questo momento, sta bene".