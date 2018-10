RMC SPORT - I Collovoti: "Straripanti Lazzari e Castro. Miranda, così non va"

© foto di Federico De Luca

Il Maracanà di RMC Sport è anche la casa dei Collovoti di Fulvio Collovati. Queste le pagelle dell’ 8° giornata:

I TOP

Castro VOTO 8: protagonista in un ruolo non suo con 2 assist. Imprescindibile per il Cagliari, sarà valore aggiunto nella corsa salvezza. Devastante.

Lazzari VOTO 7,5: si chiedono in tanti perché sia stato convocato in Nazionale: la gara di ieri sera dovrebbe spingerci a domandarci perché non sia stato confermato. Straripante sulla fascia, surclassato un veterano come Asamoah.

Siligardi VOTO 7,5: nel sorprendente Parma fa vedere anche in serie A il suo grande talento, dimostrando di aver trovato la sua dimensione.

Tonelli VOTO 7: gol vittoria e convocazione in Nazionale. La Sampdoria è la miglior difesa del Campionato anche per merito suo.

I FLOP

Caputo VOTO 5: si sta spegnendo una giornata dopo l’altra, come il suo Empoli. Troppe occasioni sprecate.

Miranda VOTO 4: un difensore della sua esperienza non può commettere ingenuità come il rigore procurato ieri sera. Disattento anche sul gol di Paloschi.

Spolli VOTO 4,5: il Genoa imbarca acqua da tutte le parti e le responsabilità sono anche sue. Solo frosinone e Chievo hanno subito più gol dei rossoblu: sono 14 in 7 gare.

Locatelli VOTO 5: ho ancora negli occhi l’eurogol che segnò alla Juventus con la maglia del Milan. Da troppo tempo non è più quel giocatore.

De Zerbi VOTO 5: va bene il calcio spettacolo, ma la fase difensiva del Sassuolo inizia a scricchiolare pericolosamente.