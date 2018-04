TMW - I Collovoti: "Medaglia d'oro al Milan, Juve scricchiolii in difesa"

© foto di Federico De Luca

Bilancio al 31 di Luglio di questo mercato



TOP

MILAN la medaglia d'oro la merita il Milan, con un bel 9, in attesa del centravanti, che potrebbe essere Kalinic. Diciamo che l'acquisto top del Milan è stato sicuramente Bonucci...un acquisto inaspettato.

Voto 9

INTER All'Inter darei 8 per quello che ha fatto, in riferimento soprattutto al tecnico. Come colpo di mercato in generale dopo Bonucci io colloco quello di Spalletti al secondo posto. E' stata la scelta migliore per i nerazzurri. Il mercato continuerà, però la garanzia di un tecnico all'altezza c'è, abbiamo visto una squadra rigenerata. E' chiaro che è un mercato ancora in fase di crescita, perché non possono accontentarsi di quanto fatto fino ad ora.

Voto 8

JUVE Il terzo voto è il 7 alla Juve. E' vero che ha preso Douglas Costa e Bernardeshi, però ha degli scricchiolii in difesa, come visto nelle ultime amichevoli. Cercano un centrocampista e un difensore. In fase difensiva non ha ancora terminato il mercato, anche se Marchisio è rigenerato, con tutte le competizioni che ci sono poi, serve un altro centrocampista.

Voto 7

FLOP

Fiorentina: è la squadra che ha lasciato più delusioni ai tifosi. Con le cessioni di Borj Valero, Vecino, Benardeschi, Ilicic, Gonzalo, il messaggio della società è molto chiaro, ringiovanimento. Non bastano però, i nuovi arrivati giovani, perché sono scommesse in un campionato difficile come il nostro. Conosco Corvino, so che lavora bene, ma ha cambiato tutto radicalmente, ha ringiovanito la rosa ma è un punto interrogativo il risultato.

Voto 5

Udinese: si è mossa pochissimo, sembrava ad un passo da Pavoletti. Manca ancora un attaccante, e in chiave salvezza devi averne uno che ti faccia almeno 10 gol.

Voto: 6-

Sassuolo: ha dato via Pellegrini e Defrel e Politano è in orbita Fiorentina. Anche con l'arrivo di Goldaniga e Falcinelli rimane comunque una squadra che nel mercato ha fatto veramente poco ed ha perso oltretutto Di Francesco, un tecnico di grande valore.

Voto 5

Lazio: ha perso Biglia, perderà Keita però sia Tare che Lotito si sanno muovere bene e sapranno sostituirli adeguatamente.

Napoli. Non ha ceduto alla tentazione di cedere i giocatori migliori e va bene così. E' consapevole di essere una delle favorite per lo scudetto, non è cambiata.

Roma: ho dato un grande voto lunedì scorso perché secondo me ha fatto un ottimo mercato. Inizialmente contestata, per alcune cessioni, come quella di Salah e Paredes e Rudiger Ieri nell'amichevole contro la Juventus si è permessa il lusso nel primo tempo di avere in panchina sia Gonalons che Pellegrini. E io penso , con questi due più Strootman e De Rossi con l'aggiunta di Nainggolan, che siano uno dei due migliori centrocampi che ci sono ora in Italia. La Roma si è rinforzata a centrocampo, forse manca solo un difensore.