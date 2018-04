TMW RADIO - Collovati: "Bielsa: le garanzie prima di firmare. Figuraccia Icardi"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati ha commentato ai microfoni di TMW Radio la finale di Euro 2016 vinta dal Portogallo ai danni della Francia, parlando poi di mercato di Inter, Juve e Napoli.

Ti aspettavi la vittoria del Portogallo?

"Se devo essere sincero sì, è evidente che la Francia era favorita, giocava in casa, ma il calcio ci regala delle sorprese a volte. Non mi stupisco anche perché è una squadra che non ha mai perso, non ha brillato magari, ma questo europeo a livello di gioco è stato abbastanza deludente, perché le grandi sono state assenti, sono mancati i centravanti, i numeri 10. Il Portogallo ha vinto meritatamete, è una squadra difficile da affrontare per tanti motivi. Più che giocare, gioca per non far giocare e avendo vinto senza Ronaldo il merito va ancora di più all'unione d'intenti della squadra".

João Mário ha fatto bene ieri, ti piacerebbe vederlo in maglia Inter la prossima stagione?

"Non mi sembra un fantasista, è un giocatore di corsa , ha tanto fiato, ha corso tantissimo è un buon calciatore, ma non vorrei esaltarlo per la prestazione di ieri. E' chiaro che ci sono alcuni giocatori interessanti del Portogallo, Sanchez è uno di questi ed è andato al Bayern di Monaco, l'altro potrebbe essere João Mário, ma è una squadra molto organizzata".

"Prestazione deludente della Francia, Pogba non ho capito perché ha giocato in questa posizione arretrata. Se vale i 123 mln che lo United avrebbe offerto alla Juve? Non puoi mai giuidcare da una partita singola, se dovessi dare un giudizio sulla partita di ieri direi che vale la metà, però ritengo che sia un potenziale fuoriclasse, è giovane, ha qualità e determina. Per quella cifra la Juve farebbe bene a cederlo".

In ambito Juve sembra vicino Marco Piazza, talento croato, qual è il suo ruolo ideale?

"E' un giocatore che deve dare sfogo alla sue qualità tecniche giocando in qualsisi posizione avantata del campo, non lo puoi relegare nella fascia, è in centrocampista offensivo avanzato che può giocare dietro le punte".

Mancato arrivo di Bielsa

"Bisognerebbe leggere le carte, non me la sento di colpevolizzare nè la società nè il mister, certo per quello che abbiamo potuto leggere è un comportamento inaccettabile da parte di questo allenatore che prima firma e poi chiede le garanzie.Prima chiedi le garanzie poi firmi. Se lui aveva dimostrato di avere certe perplessità non avrebbe dovuto firmare il contratto, perché si tratta di milioni di euro con sponsorizzazioni, bonus, per cui se firmi vuol dire che ti sei preso un impegno e questo poi va mantenuto".

Pensi che Pereira e Witsel, faranno bene al Napoli?

"Gli azzurri si stanno muovendo bene, avevano bisogno di due centrocampisti uno più tattico e uno più offensivo e li ha presi e il problema era non vendere Higuain e non lo farà. Ripetersi è difficile, lo sappiamo benissimo,però è sulla strada giusta, visto che sta comprando i giocatori giusti. Il Napoli deve rinforzare la panchina".

Icardi, dopo le parole di Wanda Nara, come andrà a finire con l'Inter?

"Quando firmi i contratti vanno rispettati, non puoi sempre andare dalla società per cercare di forzare e alzare la posta. Icardi pensi a giocare perché tutto questo mi sembra squallido".