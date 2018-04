TMW RADIO - Collovati: "Con la Spagna, tutto deve andare alla perfezione"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati in vista di Italia-Spagna di questo pomeriggio, ha parlato della partita ai microfoni di TMW Radio.

"È una partita difficile per gli azzurri, non lo scopro io. Dobbiamo attenderci una grande prestazione dell'Italia, con grande attenzione, sperando in qualche episodio che ci possa andar bene. Se vuoi passare il turno con la Spagna, tutto deve andare alla perfezione. La Spagna in questo momento è superiore a noi,è vero che all'ultimo Mondiale è uscita al primo turno, ma negli ultimi anni ha vinto due Europei e un Mondiale. In questo momento il calcio spagnolo è più forte del nostro, ma abbiamo le carte in regola per metterli in difficoltà. Tutto deve andare alla perfezione".

"Loro giocano a 4 noi giochiamo a 3 che è falso, visto che diventa a 5 quando Darmian si abbassa e Florenzi è molto attento in fase difensiva, forse diventa a 6 quando De Rossi gioca quasi all'altezza dei difensori. Dobbiamo essere bravi a ripartire, peccato che non c'è Candreva, altrimenti diventa un gioco passivo ti difendi e basta e in quel caso lì ti devi auguare che loro non trovino lo sbocco per il gol. Ripeto fisicamente la nostra Nazionale sta bene, l'importante è che si giochi consapevoli delle nostre qualità".

Ti aspettavi il Portogallo ai quarti?

"A parte la Germania e Belgio i cui i valori alla lunga vengono fuori, il Portogallo non ha mai esaltato nelle ultime competizioni, mi aspettavo di più la Croazia. E' difficile giocare contro il Portogallo perché è una squadra che non ti fa giocare".

Squadra che ti ha emozionato di più?

"Non lo so, ieri la Francia ha sofferto, diciamo che la sorpresa simpatica è stata l'Islanda, l'Inghilterra deve stare attenta. Complimenti a loro".

Messi: addio alla Nazionale dopo la sconfitta in finale con il Cile

"Io penso che ritornerà indientro non può lasciare da perdente, è un vincitore per Natura. Perdere a rigori ci può stare. L'Argentina ha bisogno di lui."