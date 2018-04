TMW RADIO - Collovati: "Higuain? Messaggio per i competitor in Europa"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati ha commentato ai microfoni di TMW Radio le vicende di questo mercato estivo, parlando di Milan, Inter, Juve Napoli e Torino.

Peruzzi dovrebbe andare alla Lazio da club manager, potrebbe essere quella figura che manca alla società capitolina?

"Io lo conosco, l'ho avuto anche come compagno di squadra, è un bravo ragazzo con una certa personalità, quello che serve alla Lazio".

Higuain all Juve

"Nonostante la Juve fosse già forte così, il messaggio che vuoi dare alle squadre competitive in Europa è molto chiaro: voglio vincere la Champions. La Juve dal punto di vista dei progetti e dei programmi è una spanna sopra gli altri".

Napoli: si parla di Icardi

"Il problema è che i napoletani se ne devono fare una ragione, va trovato un sostituto di Higuain. Icardi dal punto di vosta del nome potrebbe rimpiazzarlo, è un giovane, può affezionarsi alla piazza italiana, ha il senso del gol innato, ma non è scontato che possa arrivare. Perdere il capitano sarebbe dura per i nerazzurri, aspettiamoci un'evoluzione in questa settimana. Questi acquisti si devono fare entro il 30 di Luglio, è una settimana decisiva di mercato".

Pensi che per sostituire Higuain, per ricercare quei gol, potrebbe essere meglio passare al 4-3-1-2?

"Potrebbe essere, ma il Napoli è la squadra con più esterni di tutti, e quei giocatori rendono sulla fascia. Potrebbe andare bene Insigne dietro Gabbiadini e un'altra punta, ma Callejon così diventa un giocatore superfluo. Giaccherini può giocare a centrocampo".

Torino, che si sta rinforzando in maniera importante

"Ha fatto bene a prendere Mihajlovic, che ha voglia di rilanciarsi dopo la stagione non positiva al Milan. Questa è la piazza ideale per lui, trasmetterà il suo orgoglio e cattiveria e determinazionealla squadra. E' una squadra che ha un mix tra giocatori giovani ed esperti e per me potrebbe essere la sorpresa per il prossimo campionato".

Malumore di Mancini?

"Non so come andrà a finire questa storia, ma è un punto di partenza già negativo, se u allenatore è scontento prima di cominciare domandatevi voi cosa può capitare nel corso della stagione. Non è il caso di trattenere giocatori nè allenatori scontenti. Non sono molto chiari i progetti di questa società, c'è una nuova proprietà ma non sono stati spiegati i progetti, e da questo punto di vista Mancini ha ragione. In questa stagione l'Inter dovrebbe rilanciarsi in chiave Champions".

Milan aspetta il closing per far partire il mercato: la prossima settimana potrebbe già esser tardi?

"Si potrebbe esser tardi, ma qui è stato scelto un allenatore che ha voglia, non si sa come muoversi, se vendono Bacca o no... Il club rossonero deve rientrare nelle coppe, ma parte meglio rispetto all'Inter perché non ha niente da perdere".