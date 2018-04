TMW RADIO - Collovati: "Il calcio è ormai impazzito, si pensi a David Luiz"

Ospite sulle frequenze di TMW Radio, Fulvio Collovati ha parlato nel corso di "Garrisca al vento", trasmissione a cura della redazione di Firenzeviola.it: "I risultati parlano chiaro, c'è da registrare qualcosa per i viola mentre è sorprendente vedere i 6 punti del Genoa. Il punto interrogativo era l'avvento di Juric ma ha fatto sei punti. La Fiorentina deve dimostrare di saper cambiare marcia anche se ha un profilo più basso e deve fare risultato contro il Genoa. Il calcio è ormai impazzito. 27 milioni per Alonso ne sono l'esempio esempio e ce lo avrei portato subito al Chelsea. Ma se non hai investimenti per prendere il David Luiz della situazione devi fare come ha fatto Corvino, con nomi sconosciuti ai più ma è giusto perché i prezzi sono drogati dai giochi dei procuratori".

Dove può arrivare la Fiorentina a suo parere?

"Deve riuscire a mantenere la posizione della scorsa stagione. La Juve è sopra tutte poi c'è Napoli, c'è la Roma e poi tanta concorrenza per l'Europa League ma è difficile. Il Genoa deve semplicemente evitare le sofferenze dello scorso anno, entrando nelle prime dieci posizioni".

Cosa pensa del possibile rientro in viola di Antognoni?

"È un ottimo conoscitore di calcio e bravo con i giovani, se fossi nei Della Valle non ci penserei un attimo a mettere una bandiera come lui in società e mi auguro che il riavvicinamento continui visto che Antognoni lo vuole fortemente. Pronostico per domenica? Nessuna è avvantaggiata per me, una gioca sull'entusiasmo e in casa, l'altra deve invece cambiare marcia. Sarà una battaglia".