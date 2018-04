TMW RADIO - Collovati: "Mancini resta, Pogba fuoriclasse, ma è sostituibile"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati è intervenuto questa mattina ai microfoni di TMW Radio per parlare di mercato.

Icardi vale 70 milioni?

"Un conto è esprimere la mia opinione sulle cifre assurde che si stanno ormai evolvendo nel mondo del calcio. Io sono daccordo con Wenger, il calcio sta diventando una follia, ma il calcio è diventato ormai un business. Mi chiedo se vale di più 90 milioni Higuain, che 70 Icardi, che deve ancora dimostrare di valerli quei soldi. Sono comunque giustificati dall'età, dalla volontà di De Laurentiis di volerlo a tutti i costi. Mi sembra tutto esagerato però".

Esagerati i 110-120 per Pogba?

"E' una follia, è un grandissimo giocatore, un fuoriclasse, ma è sostituibile. Nel momento in cui sai che è uno che puoi sostituire, quella cifra è follia".

Inter: Mancini resta?

"Manca solo l'ufficializzazione di Candreva ed è una cosa positiva, ma il problema sono le alternative, sennò Mancini avrebbe lasciato già un mese fa. Il mister rimarrà e la squadra non verrà smantelata, rimane solo il problema di Icardi".

Montella riguardo a Bacca

"Quello che dice l'allenatore è importante, ma quanto conta? C'è un problema societario qui che va definito. Per far mercato il Milan deve vendere, quindi puoi dire quello che vuoi su Bacca, ma difficilmente rimarrà al Milan".

Infortunio Mario Rui?

"Spalletti si è sbilanciato dicendo che ha bisogno di due difensori, il problema non è a centrocampo, perché Nainggolan è rimasto, in avanti rilancierà Dzeko. In difesa ha gli uomini contati ora, per rimanere ai vertici attaccata alla Juve, la Roma deve prendere due difensori".

"Mandzukic? Sono convinto che rimarrà alla Juve. Sarà l'alternativa ad Higuain, non c'è solo il campionato. La patata bollente ce l'ha Allegri."

Zenga si accasa al Wolverhampton.

"La Premier e la Championship continuato a prendere allentori italiani ma non giocatori. Forse intendono rilanciare il loro calcio con il lavoro dei mister italiani,ma strano che non vengano presi i giocatori italiani".