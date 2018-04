TMW RADIO - Collovati: "Torreira e Pjanic da 8. Montella? Voto 4"

© foto di Federico De Luca

Torna puntuale come ogni lunedì l'appuntamento su 'TMWRadio' con i Collovoti di Fulvio Collovati, che analizza la giornata di Serie A appena trascorsa giudicando i migliori e i peggiori:

I top:

"Ho commentato Juventus-Torino e do subito un 8 a Pjanic, l'equilibratore del centrocampo. Con Matuidi è più protetto e ha più licenza di offendere: questo fa uscire le sue qualità tecniche. Il secondo gol è un tocco di un'artista, l'ha voluta mettere lì sotto l'incrocio. Un altro centrocampista è Torreira. Non è bello da vedere ma ha fatto una partita incredibile col Milan. Anche a lui 8, ha salvato un gol su Kessiè: è l'ennesimo colpo della dirigenza doriana. Poi voglio elogiare Ghoulam, che ha realizzato la rete da tre punti contro la Spal oltre all'assist per Callejon. Ce ne sono pochi di esterni sinistri migliori di lui. Infine una menzione particolare a Giampaolo, voto 8. Ha giocato contro il Milan a viso aperto, con due punte e ha vinto con il centrocampo. Merito anche a lui".

I flop:

"Baselli, 4. Si è scusato ma non basta, anche se per me guadagna un punto per questo. In ogni partita, sopratutto in un derby, devi mantenere la calma. Poi c'è Reina, il Napoli ha rischiato di pareggiare in casa della Spal: incerto sul primo gol, sulla punizione di Viviani non si è praticamente mosso. Del Milan sono indeciso, ma dico Zapata. Ha regalato un assist al cugino, ma anche in occasione del 2-0 la difesa ha sbagliato molto. Anche qui diamo un 4 a Montella, lo mettiamo dietro alla lavagna. Undici formazioni diverse su undici gare ufficiali: non ha ancora trovato delle certezze. Il compito è delicato ed è sotto osservazione dei dirigenti del Milan".

Quale gol segnato in questo 6^ turno di A ti è piaciuto di più?

"Quello di Chiesa: stop in corsa e tiro di controbalzo. Ha fatto un grandissimo gol, mi ha ricordato il papà".