TMW RADIO - Collovati: "Tra Mancini e Thohir non è mai scattata la scintilla"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di TMW Radio della separazione tra Roberto Mancini e i nerazzurri: "Di consensuale ci sono solo i documenti. Il rapporto tra Mancini e Thohir non è mai decollato e il tecnico si è sentito escluso dal progetto Inter. Questa fine era inevitabile".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta col Tottenham?

"Credo che questa sia stata l'occasione che la società aspettava per rompere con Mancini. L'addio del tecnico non può certo dipendere da una sconfitta in amichevole".

Quante colpe ha Mancini nei risultati deludenti dell'Inter?

"Mancini ha sicuramente le sue responsabilità, visto che Thohir non è rimasto soddisfatto dai risultati ottenuti dalla squadra. L'Inter ha preso i giocatori che chiedeva Mancini, ma la fiducia nei confronti dell'allenatore è venuta progressivamente meno".