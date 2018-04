TMW RADIO - Collovoti: "Atalanta trascinata da Gomez, Pjaca non incide"

Il campione del mondo dell'82 Fulvio Collovati, è intervenuto su TMW Radio per dare i suoi personalissimi "Collovoti" sull'ultima giornata di campionato.

TOP

Gomez: dopo i 7 gol subiti a San Siro, le note positive di questo campionato è questa Atalanta trascinata da Gomez: 11 gol in campionato, non so fino a che punto possa essere un giocatore di 29 anni un pezzo pregiato del mercato, difficile stabilirlo, ma è richiesto da molte squadre. Lui ha fatto una dichiarazione d'amore ai tifosi atalantini ma non è detto che rimanga. Sta facendo un campionato eccezionale.

Voto: 8

Dzemaili:autore della doppietta di ieri. Il Bologna veniva da 4 sconfitte interne consecutive e devo dire che stavolta trascinata da questo centrocampista è riuscita ad emergere contro il Chievo. Otto gol di campionato per Dzemaili, record per lui e ottimo traguardo per un centrocampista. E' un giocatore che riesce sempre a trovare i suoi gol nel corso della stagione.

Voto: 7,5

Insigne:12 gol, la migliore stagione, due doppiette consecutive, stagione eccezionale per lui. 5 vittorie consecutive in trasferta. C'è il problema del contratto, lui aspetta la mossa della società e quest'ultima aspetta la mossa del procuratore. E' ovvio però che il Napoli, non può perdere un giocatore del suo livello.

Voto: 7,5

Menzione speciale per Buffon: 16 anni con la maglia bianconera. E' sicuramente tra i migliori portieri di tutti i tempi anche in campo internazionale.

FLOP

Pjaca : entrato ancora una volta al posto di Dybala, sembra che voglia dimostrare sempre qualcosa, ma non ci riesce. Mi chiedo a questo punto se valga i soldi spesi dalla Juve, non riesce mai ad incidere del tutto. Lascia intravedere solo qualcosa. Poco spazio per lui? Non direi, ci sono giocatori come Schick, che entrano dalla panchina della Sampdoria e giocando 20 minuti e si rivelano decisivi segnando anche gol.

Voto 5

Hart: Abbiamo visto tutti le sue responsabilità sui due gol subiti dal Torino. Per fortuna non hanno compromesso la bella partita del Torino che è uscito pareggiando. A quanto mi risulta il Toro sta giù cercando un nuovo portiere per la nuova stagione e Hart non lascerà rimpianti.

Voto 4

Perisic: ha sbagliato troppi gol, l'ho visto nervoso troppo critico, nei momenti decisivi è stato poco lucido. Ha sbagliato 3 gol in un momento decisivo per l'Inter.

Voto 5

Menzione particolare: mi sarei aspettato di più da Muriel, gli darei 4, è sembrato assente privo di motivazioni, al contrario del suo compagno di reparto come Quagliarella che ha lottato per tutta la partita.