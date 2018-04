TMW RADIO - Collovoti: "Delude Destro, Pellissier e Mertens da 8"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, campione del Mondo dell'82 ai microfoni di TMW Radio ha dato i suoi voti alla giornata di campionato conclusa ieri sera.

Top Spazio ai nomi nuovi...Non metto Higuain che entra troppo spesso in questa classifica, ha fatto due gol bellissimi, soprattutto il secondo, né Nainggolan che ha fatto un gesto tecnico splendido.

Pellissier: è arrivato a 100 gol, dal 2002 gioca con il Chievo, non ha raggiunto la Nazionale, l'ha vestita forse una volta la maglia azzurra, ma nonostante l'età riesce sempre a segnare. E' riuscito nell'impresa di fare cento gol sempre con la stessa squadra, e secondo me è stato un attaccante sottovalutato e mi sento di dargli un 8 per tutto quello che ha rappresentato per il Chievo e per le squadre di periferia.

Voto 8

Mertens: quando uno fa una tripletta entra di merito in questa classifica. Si parla sempre di falso nueve, ma diciamo che è un esterno di attacco, però in questo momento sa sacrificarsi, perché il Napoli non ha molta fiducia in Gabbiadini, Sfrutta gli spazi e la velocità e così diventa fondamentale. Tripletta esemplare approfittando anche delle debolezze difensive dell'avversaria.

Voto 8

Brozovic: E' stato spesso sottovalutato e criticato ma ricordatevi che era finito nel mirino della Juventus, è un centrocampista che sa fare gol, sa inserirsi, in questo momento è il miglior centrocampista dell'Inter, lui è inamovibile gioca e gli altri ballano sempre. Banega gioca e non gioca, Joao Mario lo stesso, Kondogbia non ne parliamo. Lui gioca, riscuote la fiducia di Pioli, fa due gol, con un Inter ha fatto fatica a battere il Genoa.

Voto 7

Flop

Lichtsteiner: sottolineo la bravura di Belotti, però lui ingenuamente si è fatto scavalcare, ma questo può capitare, però non mi piaciuto in fase di costruzione del gioco, in fase di istinto, è stato abbastanza indeciso e insicuro, diciamo che non ha sostituito nel migliore dei modi Dani Alves.

Voto 5

Rastelli avrei potuto dire tutta la difesa del Cagliari, però ho scelto lui, mi dispiace perché lo conosco, è un allenatore valido, ma gli do un bel 4, visto che la sua squadra è quella che ha subito più gol di tutto il campionato. 37 gol su 16 partite per una media di più di due goal a partita, eppure è in una posizione abbastanza tranquilla di classifica con 20 punti, frutto delle partite casalinghe. E' la seconda volta però che incappa in un passivo roboante, è chiaro che Rastelli deve lavorare sulla fase difensiva, deve migliorare, non può pensare di lasciare spazi così a giocatori come Mertens.

Voto 4

Storari non sta facendo una buona stagione, però quando ti vedi spuntare tutti questi attaccanti che arrivano da tutte le parti c'è poco da fare con una fase difensiva così. Non lo voglio giustificare però.

Voto 5

Destro: il Bologna non ha un buon attacco, è la squadra che ha fatto meno gol in questo campionato. Uno dei giocatori più deludenti è Destro, sembrava mantenesse il suo livello e invece, ha difficoltà, è l'ennesima prestazione negativa. Con l'Empoli 0-0 si è mangiato un gol di testa clamoroso, è un attaccante che segna poco, ha perso il senso del gol non ne ha mai fatti tanti, però con le squadre di provincia poteva esaltarsi. In questo momento è molto deludente.

Voto 5

Allenatori

Flop

Mihalovic qualche sostituzione nella fase finale non mi è piaciuta. Evidentemente pensava di vincerla e invece l'ha persa...ha fatto dei cambi da presuntuoso.

Top

Inzaghi la Lazio è quarta in classifica è una squadra sorprendente, ha perso il derby ma si è ripresa alla grande. E' allenata bene non ci sono problemi nello spogliatoio, l'allenatore sta gestendo il tutto nel migliore dei modi.