TMW RADIO - Collovoti: "Inter, attesa frenetica. Milan bloccato da Gigio"

Fonte: I collovoti su TMWRADIO

© foto di Federico De Luca

Inter: C'è un attesa frenetica che riguarda l'Inter, visto che fino al 30 giugno deve ripianare il bilancio ed ha questo obbligo, poi ci sono però 150/200 milioni da spendere. Mi sento di dare sette adesso a questo club perché ha scelto un allenatore che farà bene, che ha le idee chiare, ha già detto che vuole Borja Valero. Poi è chiaro che son trattative che non sono ancora andate a buon termine visto che il club nerazzurro le potrà ufficializzare dal 1 Luglio in poi.

Voto7

Ha tenuto banco il caso Donnarumma, consentitemi di dire che ho trovato abbastanza vergognoso lanciare i soldi a un giocatore, che sta giocando una partita, un gesto che non mi è piaciuto. Ci sono stati precedentemente dei giocatori eccellenti del Milan che se ne sono andati, facendo vedere anche la maglia del Milan e nessuno ha detto niente, direi di calmare un po' gli animi, sia da parte della dirigenza rossonera che da parte di Raiola. Il mercato del Milan aveva 7,5, ma è stato un po' bloccato al momento da questa situazione.

Raiola sappiamo benissimo il suo interesse, consentimenti di dare due giudizi, uno dal punto di vista morale cinico, gli darei 4 non guarda in faccia nessuno, dal punto di vista del suo lavoro gli darei 8. Alla fine ci va di mezzo il giocatore, visto anche quello che è successo ieri. Ha 18 anni deve pensare a giocare, e non è il primo e non sarà l'ultimo ad aver cambiato maglia.

Flop

La squadra che si è mossa poco e alla quale darei 4 è la Fiorentina, perché Borja Valero è in orbita Inter, e mi sembra voglia puntare sui giovani e mantenere un profilo più basso. Bernardeschi però è in orbita Inter. Mi pare molto più intenzionata a vendere e quindi il tifoso non può essere contento in questo momento. Dal punto di vista delle cessioni ci sono delle certezze, ma non per le entrate.

Voto 4

Lazio: abbiamo Lotito e Tare che hanno sempre avuto le idee chiare, perciò se è vero che Biglia potrebbe essere sul mercato in orbita Milan, non si sa se rimarrà Keita, al momento gli darei 5 per quello che sta facendo, però è un mercato agli inizi.

Voto: 5

Il mercato delle piccole non si è ancora mosso, mi auguro che nelle prossime volte di parlare anche di loro. Abbiamo assistito al festeggiamento di Nicola a Crotone, ma di movimenti di mercato non ce ne sono stati. Le squadre neo promosse come Benevento e Spal stanno cercando di capire con quale ottica entrare nel meccanismo della Serie A. Vorrei parlare anche delle piccole ma non si sono ancora mosse.

Faccio solo la menzione al Parma che è arrivata in Serie B, due promozioni in due anni, complimenti per quello che ha fatto.