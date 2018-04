TMW RADIO - Collovoti: "Marchisio non incide, Paletta responsabile dell'errore"

© foto di Federico De Luca

Top

Gomez: è il miglior marcatore del 2017 con 11 gol da gennaio in poi. A forza di doppiette e triplette è arrivato a 14 gol in totale per una stagione straordinaria non solo sua, ma anche dell'Atalanta.

Voto: 8

Conti: avete visto che rovesciata? Il gol più bello della giornata, spettacolare. Uno dei giovani più interessanti, mi risulta che diverse squadre straniere lo stanno osservando.

Voto:8

Schick non solo fa gol, ma con una Samp senza Muriel, ha portato la squadra a segnare a Milano non è uan cosa da tutti i giorni. Lui ha personalità non ha paura, ha talento ed è un uomo mercato. Dicono che l'Inter l'abbia già opzionato. E' un giocatore molto fisico e interessante.

Voto: 7

Menzione particolare Ionita che si è ritrovato facendo una doppietta, sembrava un po' disperso.

Flop

Paletta: viste le tante critiche per Donnarumma, qualcuno si domanderà perché metto nei flop rossoneri Paletta...è vero che il portiere ha fatto l'errore però un difensore non deve mai mettere in difficoltà il proprio estremo difensore e il passaggio deve essere fuori dallo specchio della porta e non a quella velocità. Paletta quindi ha molte responsabilità su quell'errore.

Voto: 4

Marchisio sostituito non si è ripreso dal lungo infortunio, incide poco, si limita al compitino e non è da lui. La Juve deve ancora ritrovare questo giocatore che nelle annate precedneti era stato l'emblema della rinascita bianconera a centrocampo. Deve ritrovarsi.

Voto:5

Difesa del Genoa: (Burdisso-Gentiletti) che ha preso 5 gol contro l'Atalanta. Nel girone di ritorno è la difesa più perforata, contestazioni varie, Preziosi che reagisce contro gli ultra. L'ambiente non è dei migliori ma Burdisso che è il capitano dovrebbe prendere in mano la fase difensiva

Voto:4

Pinilla: per l'espulsione e il suo comportamento.

Voto:3

Brozovic: voto 4 mi sembra in giocatore che abbia poco da dire ormai con la maglia dell'Inter. Ha fatto capire che vuole andare via, la società l'ha messo sul mercato per cui a questo punto Pioli penso che possa far giocare qualcun altro. Per la prima volta mister Pioli è stato contestato per la scelta di far giocare Brozovic per aver lasciato in panchina Kondogbia...ma è stata un Inter sottotono. Anche Icardi non ha fatto una gran partita, ha sbagliato un gol già fatto sull'1-1. Brozovic però che doveva essere il giocatore che si lamenta che non gioca ieri doveva dare molto di più.