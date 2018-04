TMW RADIO - Collovoti: "Mertens voto 9. Ok Ilicic; male J. Mario, 4 per lui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato il turno infrasettimanale appena passato.

TOP

Mertens:"Ieri ho visto un gol alla Maradona, come si fa quindi a non premiarlo? Togliendo i fuoriclasse assoluti, tra i centravanti Mertens e Dybala sono i migliori e il gol di ieri è la testimonianza più grande. Merito anche a Sarri e a come lo sta facendo giocare. Ora deve farlo giocare anche in Champions. Voto:9".

Ilicic:"Grande prestazione dello sloveno che sta cominciando a trovare la condizione buona. Ha scherzato con i difensori del Crotone offrendo una partita di livello altissimo. Voto:8".

Bentancur:"Ottima prova del giovane uruguaiano nel match contro la viola. Diventerà un punto di riferimento per i bianconeri del futuro. Voto:7".

Verdi:"Menzione particolare al giocatore del Bologna. In una squadra senza punta sta recitando il ruolo da protagonista e sta maturando in maniera impressionante. Voto:8".

FLOP

Marusic:"A causa di una sua disattenzione il Napoli ha trovato il gol che poi ha lanciato la rimonta. Troppo disattento in fase difensiva. Voto:5".

Cabrera:"Anche lui troppo superficiale in una difesa, quella del Crotone, che per salvarsi non si può permettere prestazioni così sottotono. Nicola non sarà contento. Voto:4".

Joao Mario:"Abulico e irritante, evanescente nel centrocampo dell'Inter. Torna a galla il dibattito su quale sia il suo ruolo preciso: mezz'ala o trequartista? Spalletti deve trovargli una collocazione in campo che lo esalti. Voto:4".

Un campionato che continua a vedere la tecnologia protagonista...

"Non si abusi della Var. L'arbitro deve avere la sua personalità e gestire la partita con carisma. L'episodio in Juventus-Fiorentina ci stava, ma ad esempio in Bologna-Inter il contatto era lievissimo e secondo me è stato molto generoso. L'immagine rallentata dell'azione rende molto meno rispetto alla realtà".