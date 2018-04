TMW RADIO - I Collovoti: "8 a Insigne, Bonaventura e Belotti irriconoscibili"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato - eccezionalmente di martedì - l'ultimo turno di campionato.

TOP

Insigne, il giocatore più rimpianto della Nazionale, voto 8. La pagina nera del nostro calcio che solo il tempo potrà rimarginare. La risposta di Insigne contro il Milan è stata importante.

7.5 a Nainggolan: dispiace solo che sia belga e non italiano. È un combattente col segno del gol. La Roma ha vinto il derby perché è una squadra compatta e il Ninja è un trascinatore.

Icardi, 13 gol, uno dei migliori attaccanti al mondo in area di rigore. L’attaccante vero va sempre sul primo palo, in questo è bravissimo.

Una menzione per Giampaolo, grande tecnico, voto 8. Fare tre gol alla Juve non è male, ma dopo la Samp ha cominciato a giocare a calcio non si è solo difesa.

FLOP

Bonaventura, irriconoscibile rispetto alla scorsa stagione, voto 5. Urge un cambiamento, deve ritrovare nuove certezze.

Bastos della Lazio ne ha combinate di tutti i colori. Un difensore non può avere queste incertezze, ha sulla coscienza i due gol. Voto 4.

Chiellini dà sempre l’impressione di essere un lottatore, ma è l’emblema di una difesa che era il punto di forza, diversamente da oggi. Urge protezione e nuova concentrazione.

Una menzione per Belotti: ok l’infortunio e il rapido recupero, ma l’ho visto smarrito sia in Nazionale sia col Torino. Dà l’idea di essere troppo in ansia.