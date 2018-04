TMW RADIO - I Collovoti: "8 Brozovic e Koulibaly. Male Dybala: 4 per lui"

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato il turno appena trascorso dando i suoi voti ai protagonisti del campionato.

TOP

Castro: "Doppietta d'autore, ottimo sinistro. Un giocatore sbocciato tra le mani di Maran. Continua a giocare davvero benissimo. Voto:7,5".

Brozovic: "Non sarà il trequartista che voleva Spalletti, ma è un ragazzo che ha tempi di inserimento e fiuto del gol. Voto:8".

Koulibaly: "Una colonna nella difesa del Napoli. Al momento è uno dei centrali difensivi più importanti in circolazione, tra i migliori d'Europa. Voto:8".

Papu Gomez & Luis Alberto: "Ecco le due menzioni speciali positive. Il capitano dell'Atalanta ormai è stabilmente uno dei calciatori più continui in Serie A. Ieri ha propiziato entrambi i gol. Il giocatore della Lazio invece è la sorpresa più grande di questo avvio di campionato. Voto:8".

FLOP

Barreto: "E' vero che contro l'Udinese Puggioni ci ha messo del suo in occasione del primo gol, però un giocatore di così tanta esperienza come l'ex Palermo non può permettersi queste leggerezze. Voto:3,5".

Cannavaro: "Il Sassuolo subisce troppo, soprattutto per l'esperienza dei difensori, inguaiando il suo allenatore. Gli emiliani quest'anno non ha le coppe, ma la magia sembra essersi persa. Voto:4".

Dybala: "Si è nascosto per tutta la partita. Rigore sbagliato a parte, non ha offerto spunti interessanti e ha lasciato la maschera da gladiatore nello spogliatoio. Voto:4".

Buffon e Donnarumma: "Hanno sul groppone un gol a testa. Non è stata una grande giornata per i portieri che hanno commesso tantissimi errori. Buffon ha riaperto il match contro l'Atalanta, mentre Donnarumma ha propiziato il 2 a 0 giallorosso di Florenzi. A loro le due menzioni speciali negative. Voto:5".