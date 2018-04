TMW RADIO - I Collovoti: "9 a Icardi. Dybala e Higuain bocciati, 4"

© foto di Federico De Luca

Torna l'appuntamento con ' I Collovoti' di Fulvio Collovati, che su 'TMWRadio' commenta la giornata di campionato appena trascorsa:

I top:

"Icardi da 9, ha vinto il derby contro il Milan da solo con una tripletta. La fascia da capitano l'ha responsabilizzato, è un leader consapevole dei propri mezzi. 8 a Immobile, autore di una doppietta contro la Juventus: e anche in Nazionale è stato uno dei più positivi. Attenzione a questa Lazio, che può arrivare in zona Champions League: è una squadra organizzata e forte in tutti i reparti con un grande allenatore come Inzaghi in panchina. Icardi e Immobile si giocheranno lo scettro di capocannoniere del campionato. Poi 7,5 a Théréau, una doppietta da ex contro l'Udinese. Faccio una menzione particolare per il 35enne Palacio, che sta trascinando il Bologna".

I flop:

"De Rossi, voto 4: grava su di lui l'assist involontario a Insigne. Poi abbiamo Rodriguez del Milan: ha sofferto Candreva nel primo tempo e ha regalato il rigore all'Inter all'ultimo minuto. Sono cattivo e gli do 3. 4 invece a Dybala e Higuain, è una coppia argentina in crisi, emblema della situazione difficile della Juventus. Allegri è stato criticato per aver tenuto Dybala in panchina, ma sabato è sembrato svogliato quando è entrato in campo. Anche qui una menzione particolare a Rastelli, voto 4. Esonerato dal Cagliari dopo aver perso 3 delle 4 gare casalinghe"

Questa sera il Napoli va in casa del Manchester City...

"Il Napoli è cresciuto, è diventato un punto di riferimento del nostro calcio. Il City però è forte ed è favorito, ma potrebbe andare in difficoltà contro gli azzurri. Sarri è un innovatore, ma il palmares di Guardiola parla per lui"