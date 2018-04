TMW RADIO - I Collovoti: "9 a Khedira, super Handanovic. Bonucci 4”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna l'appuntamento con 'I Collovoti' di Fulvio Collovati, che su 'TMWRadio' commenta la giornata di campionato appena trascorsa:

I top:

“Kolarov. Ha deciso la partita di ieri tra Torino e Roma. Si è ripetuto dopo il gol contro il Chelsea. In grandissima forma. E pensare che lo criticavano per il suo passato biancoceleste. Voto 7. Chi fa una tripletta merita sempre come voto 9. Mi riferisco a Khedira e se il tedesco realizza tre reti vuol dire che la Juventus è tornata. Passando all’Inter non posso non menzionare Handanovic per le sue straordinarie parate contro il Napoli. Voto 8. Un portiere che fa sempre la differenza che ti porta 7-8 punti a partita. Menzione speciale per Immobile che continua a far doppiette e triplette e non può che essere sempre presente nella mia classifica. Voto 8 per lui. Il miglior attaccante del campionato".

I flop:

“Partiamo da Samir. Voto 4. Autorete sfortunata ma l’Udinese ha subito 21 gol in campionato. Paga lui per tutti i suoi compagni di reparto. Bonucci rimane in classifica e si prende 4 per la gomitata volontaria. Infine un 4.5 per Niang fischiato dai suoi stessi tifosi. Investimento importante per i granata che fin qi ha deluso. Menzione speciale per Semplici allenatore della Spal. Un solo punto nelle ultime sette partite. Voto 5"