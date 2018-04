TMW RADIO - I Collovoti: "Allegri scelte discutibili, Inter da Jekyll e mr Hyde"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, ex calciatore di Milan e Inter, ha parlato a TMW Radio questa mattina per dare i suoi voti all'ultima giornata di campionato di Serie A.

Top

Simeone (Cholito): per la prestazione del Genoa contro la Juventus. Il ragazzo ha solo 21 anni ma ha il carattere del padre, gli ha trasmesso questa grande capacità di corsa, è un lottatore, coadiuvato dai sui compagni ha messo in crisi l'intera difesa della Juve. Bianconeri irriconoscibili ma lui si merita l'8, per i due gol che ha fatto per come si è espresso.

Voto 8

Iago Falque: con Belotti forma una coppia da 17 gol, mi sembra di rivedere i Pulici e i Graziani di 40 anni fa. E' passato dal Real Madrid da giovanissimo, poi il Barcellona e passare per la primavera della Juventus, è stato bocciato prematuramente. Adesso si sta riprendendo le sue rivincite, se continua a giocare così, arriverà per lui anche la Nazionale.

7,5

Lapadula: uno che fa tre gol su 242 minuti impiego, merita la maglia da titolale è una media eccezionale. Analizzerei però come sono stati fatti questi gol, è una sintesi di tutto quello che un attaccante deve avere come caratteristiche, tecnica, rapidità, dribbling, velocità e sacrificio, quest'ultima qualità molto apprezzata da Montella. La cessione di Bacca a gennaio non verrà rimpianta.

7,5

Top allenatori

Juric: l'idea di Rigoni incursore seconda punta è stata la mossa vincente, ma ciò che ha meravigliato è l'aggressività, con una squadra ben organizzata.

7,5

Mihajlovic: penso che fosse l'allenatore ideale per il Torino, che ama lanciare i giovani. Ha trovato due attaccanti di qualità, ma ha una squadra che gioca un ottimo calcio.

Flop

Bonucci: capita di giocar male...leader indiscusso, lui primo trascinatore inciampa nella prima leggerezza che ha aperto alla goleada rossoblu. Qualcuno lo ha paragonato Franco Baresi nelle settimane precedenti io andrei piano con questi giudizi. La difesa della Juve andrebbe menzionata tutti però...

Voto 4

Gonzalo Rodriguez: dopo 20 minuti l'Inter era già sul 3-0, è chiaro che non è solo colpa sua,ma la responsabilità sul gol di Icardi si, un giocatore esperto come lui non si può far umiliare in quel modo, l'espulsione è forse ingenerosa, esagerata.

Voto 4

De Zerbi: sette sconfitte consecutive in Serie A, il peggior risultato del Palermo di sempre in massima serie, io mi chiedo cosa abbia spinto Zamparini alla conferma. La clausola? Solitamente il presidente prende posizioni diverse e sette sconfitte consecutive pesano.

Allegri: alcune scelte sono state discutibili ed è chiaro che ha dato ragione a molti suoi detrattori visto le ultime scelte. Lo scambio di ruoli tra Dani Alves e Licthsteiner, Cuadrado seconda punta con Higuain in panchina, bisogna cambiare marcia.

Inter alla dottor Jekyll e mr Hyde, nel senso che ha due personalità, quella del primo tempo da 8 e quella del secondo da 5. Devono sistemare la fase difensiva

Voto 6,5