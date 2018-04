TMW RADIO - I Collovoti: "Bacca distante, bellissimo il gol di Paredes"

© foto di Federico De Luca

Top

Deulofeu:Una delle belle notizie di questa giornata è il gol di Deulofeu: sulla vittoria di ieri del Milan c'è il suo talento. A volte sembra assentarsi però quando prende il pallone ti da sempre l'idea che possa invetarsi qualcosa, Complimenti a Galliani per la scelta di questo giocatore.

Voto 7

Paredes: spesso in questa Roma si parla di Dzeko e altri campioni, ma si parla poco di questo ragazzo giovane che si è quasi conquistato uno spazio da titolare al posto di De Rossi. Da trequartista è diventato regista. Ieri ha fatto un gol bellissimo, tecnicamente molto bello.

Voto 7

Insigne: in gol da cinque trasferte consecutive tra campionato e coppa, la cazzimma la sta dimostrando in tutti i sensi. E' un gesto tecnico che fa spesso di puntarti, rientrare e poi palla lunga sul palo lontano alla sinistra del portiere. C'è riuscito anche ieri contro Sorrentino... E' il giocatore più in forma del Napoli in questo momento.

Voto 8

Menzioni speciali:

Diamolo al Pescara di Zeman. Non credo che in due giorni ci possa essere la mano dell'allenatore per la prestazione positiva, però devo dire che nelle scelte ha influenzato molto. Non è un caso che abbia giocato Cerri. Vorrei dare 8 anche al trio che mi ha ricordato Immobile Insigne ai tempi con il Pescara, Ceglie, Benali e Caprari, che hanno fatto una partita straordinaria. La mano magari non si vede ma il fascino di Zeman il Pescara lo ha sentito sicuramente.

Flop

Burdisso capitano di una squadra allo sbando, la difesa che sembrava fino a 10 partite fa una delle meno perforate del nostro campionato, ora è diventata una della più battute. E' chiaro che tutti i giocatori hanno le loro responsabilità, ma Burdisso è l'emblema in quanto capitano.

Voto 4

Bacca: ancora una volta tra i peggiori. Il tifoso ti perdona anche l'errore sotto porta, ma non perdona l'incapacità e la poca voglia di lottare, e di mettersi al servizio della squadra. Ormai è distante dal progetto Milan per cui a questo punto fari sempre giocare Lapadula.

Voto 4

Hart: non mi è sembrato senza responsabilità sui primi due gol della Roma. Mi sembra non ci sia da parte del Toro la voglia di trattenerlo.

Voto 5

Juric non penso che le responsabilità siano tutte sue, ma non si è mai opposto alle scelte della società. Lui ha l'alibi di una squadra smantellata lentamente e mai rinforzata.

Voto 4