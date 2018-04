TMW RADIO - I Collovoti: "Caldara 8: pronto per la Juve. Fazio spaesato"

© foto di Federico De Luca

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato il turno appena trascorso dando i suoi voti ai protagonisti del campionato.

TOP

Coda: "E' arrivato a tre gol con la doppietta dell'altro giorno. Alimenta le speranze di salvezza del Benevento. Voto:7,5".

Caldara: "In inferiorità numerica l'Atalanta ha retto benissimo ed è merito del suo giovane centrale, ormai pronto per la Juventus. Voto:8".

Immobile: "Quattro gol ieri e venti in totale ci fanno un po' guardare con malinconia il destino della nostra nazionale. D'altra parte la Lazio si coccola il suo bomber. Voto:9".

Gasperini: "Cambia uomini, ma il risultato è sempre lo stesso. Bel gioco e vittorie. Menzione speciale a lui per i TOP. Voto:8".

FLOP

Joao Mario: "Giocatore irriconoscibile. Lento e impacciato. Il punto debole dell'Inter. Voto:4".

Fazio: "Nel gol di Cornelius si è fatto beffare. La difesa giallorossa sta concedendo troppi regali. Voto:5".

Pulgar "C'è il suo zampino sui gol presi dal Bologna e poi c'è anche il rigore sbagliato. Voto:4".

Di Francesco: "Ha perso qualcosa nelle ultime settimane. Tre sconfitte in pochissimo tempo non sono un cammino che ti porta in Champions. Paga anche il rendimento sottotono dei singoli più importanti. Menzione speciale a lui per i FLOP Voto:4".