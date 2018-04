TMW RADIO - I Collovoti: "Cessione a gennaio per Bacca, Pioli scelta migliore"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio questa mattina per dare i suoi voti all'ultima giornata di campionato di Serie A.

Top

Salah: chi fa un tripletta entra di diritto nella classifica. Ha legittimato questo ottimo momento della Roma. La squadra si candida ad essere l'anti Juve, fa paura ora ai bianconeri, è una Roma che funziona in fase offensiva e con il rientro di Rudiger in difesa non è più così scontato che vincano il campionato i bianconeri. La Roma gioca un ottimo calcio, molto offensivo.

Voto 8

Gomez: rappresentante di questa sorpresa nella prima parte della stagione, che è l'Atalanta, quarta in classifica. Squadra di giovani, e anche altri giocatori avrebbero meritato la lode, si permette il lusso di vincere facilmente, dando spettacolo come ieri contro il Sassuolo. Caldara ha fatto delle esperienze positive e altre negative ma si è guadagnando la fiducia dell'allenatore, e lo sta ripagando con ottime prestazioni, è molto fisico forte di testa.

Voto 8

Maccarone che non segnava dallo scorso campionato e che ieri ha segnato due reti, ha ritrovato la doppietta che ha regalato la vittoria contro il Pescara.

Lapadula, il gesto tecnico che ha fatto ieri avrebbe meritato il 9 o il 10. Questo gol ti fa venire dei dubbi...non era il caso di impiegarlo prima? Non possono essere messe in discussione le sue qualità tecniche, è stato un gesto voluto questo di tacco istintivo e ha dato i tre punti al Milan. Penso che si è quasi chiusa l'era Bacca e si è aperta l'era Lapadula.

Voto 7

Gasperini gli do una lode per il coraggio di far giocare tutti questi giovani.

Voto 8

Flop

Bacca: che Montella non straveda per lui lo dimostrano le sue continue sostituzioni. Poi a parte i gol, non fa nulla per farsi voler bene, è apatico non gioca per la squadra, non è il centravanti ideale che tiene palla per far salire la squadra. Prevedo una cessione a gennaio per lui.

Voto 4

Reina è dall'inizio del campionato che non appare più quella certezza della scorsa stagione. Ha perso un po' di smalto, non è che non crede più in questo progetto Napoli ai vertici? Ho qualche perplessità.

Voto 5

Storari: come rappresentante della debacle del Cagliari a Torino. Colpevole almeno di due gol dei cinque rifilati dai granata. Una giornata no può capitare, in difesa sono stati tutti insufficienti , ma lui in quanto più esperto e più anziano avrebbe dovuto dare più certezze e sicurezze al reparto arretrato.

Voto 4

Di Francesco non è più il Sassuolo della scorsa stagione, la squadra è stanca ci sono molti infortuni, fa fatica, ha perso smalto, non incide più. L'allenatore ha difficoltà a trovare l'assetto di questa squadra, è compito suo... L'impegno in Europa League influisce? Certamente, le squadre più blasonate sono più preparate, con una rosa più completa e competitiva, riescono a sopperire ai molti infortuni, e il Sassuolo no. Giocare due volte a settimana, comporta dei problemi la squadra cala fisicamente, ci sono infortuni e l'allenatore è sempre in emergenza.

Voto 4

INTER

Pioli è l'idea migliore, ma non pensino che sia l'idea risolutiva, perché l'Inter è una squadra che va costruita meglio. Ci sono alcuni settori che non sono competitivi, come le altre squadre che lottano per le prime posizioni. Il centrocampo è molto lento e fa fatica. Pioli è un normalizzatore,molto preparato, da tranquillità e serenità e conosce il calcio, ma se pensano che i problemi li possa risolvere lui si sbagliano.