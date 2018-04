TMW RADIO - I Collovoti: "Chiesa da 8. Bene i giovanissimi di Gasp"

© foto di Federico De Luca

Top

Federico Chiesa: seconda vittoria consecutiva per questa Fiorentina, che lancia definitivamente questo giovane interessante. Merita un 8 per la prestazione positiva. Per un ragazzo del '97 vuol dire che il futuro è nelle sue mani. E' dai tempi di Causio e Bruno Conti, ce non vedevo un esterno d'attacco così incisivo con quelle caratteristiche. Non ha convinto solo me, ma Sousa che lo fa giocare con continuità, alla sua età si viene impiegati a piccole dosi non avendo l'esperienza di un veterano, invece se si è guadagnato un posto da titolare, vuol dire che gode della fiducia di tutto l'ambiente.

Voto 8

Dzemaili: destinato a lasciare il campionato italiano visto che a fine stagione andrà a giocare in Canada, nella squadra di Saputo, però ieri ha fatto una doppietta. Ha un senso innato del gol, secondo me lo rimpiangerà donadoni quando andrà via.

Voto 7,5

Bastoni e Melegoni due ragazzi del '99 dell'Atalanta scelti da Gasperini, in virtù di qualche assenza, e lo hanno ripagato vincendo la partita.

Voto 7

Allegri: è giusto dargli meriti di quello fatto ieri, non tanto per il tridente, Mandzukic, Higuain e Dybala, ma per aver schierato sia Cuadrado e Pjanic a supporto. Non ha messo un centrocampo di copertura, mi sarei aspettato un Rincon che invece è entrato alla fine. Ha schierato una squadra d'attacco, mossa coraggiosa e vincente.

Voto 8

Flop

Tonelli: sabato qualche sue errore è stato imbarazzante, non ha pagato dazio perché il Napoli poi ha vinto. Una prestazione con troppe incertezze.

Voto 5

Donnarumma: per la prestazione di sabato, non mi è sembrato immune di responsabilità su tutti e due i gol del Napoli, può capitare ai fenomeni come lui, però mi è sembrato in ritardo sul gol di Insigne.

Voto 5

Biglia: sostituito e affondato dai centrocampisti della Juventus, troppo lento, impreciso. La prestazione in questa partita con la Lazio è stata sicuramente negativa. Quello visto domenica non è il Biglia che vogliono i biancocelesti.

Voto 5

Marchetti: Per lui vale un po' il discorso di Donnarumma, su gol di Dybala, devo dire che era colpevolmente in ritardo. In questo caso il tiro era parabile.

Voto 5