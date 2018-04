TMW RADIO - I Collovoti: "Chiesa e Pellegri da 7. Higuain irriconoscibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

TMW RADIO – I “Collovoti” di Fulvio Collovati

Finita la giornata di campionato, arriva il consueto appuntamento con i “Collovoti”. All’interno di Tribuna Stampa arrivano le pagelle di Fulvio Collovati.

Partiamo dai TOP

7.5 Federico Chiesa – Accelerazioni che disarmano, egoista quanto basta. Gol pazzesco. Un talento destinato ad un grande futuro.

7 Lorenzo Pellegrini – Centrocampista di personalità, il futuro in Nazionale è suo. Aver relegato Strootman in panchina non è cosa da poco.

7 Nicolò Barella – Classe ’97 ma sembra un veterano. Giocatore destinato ad un grande club.

8 Piero Pellegri – Menzione speciale per lui. Non è ancora diciottenne ma ieri sera si è preso sulle spalle il Genoa. Anche per lui mi aspetto palcoscenici migliori.

Passiamo ai FLOP

4 Samuel Souprayen – Mi domando: ma non ci sono difensori migliori in Italia. Certo non è che da solo può fare miracoli se pensiamo alla situazione disastrosa del Verona.

5 Alessio Romagnoli - Ha concesso, come tutta la difesa rossonera, troppi spazi, troppe opportunità all’Udinese. Questo modulo a tre dietro andrà rivisto.

4 Gonzalo Higuain – Irriconoscibile. Nervoso, apparso fuori condizione e poco partecipe alla manovra.

5 Stephan Lichtsteiner - Errore in occasione del gol del Genoa. Rimpianto in Champions, male in campionato.