TMW RADIO - I Collovoti: "D.Costa da 8. Male Callejon e Romagnoli"

© foto di Federico De Luca

Con i due posticipi di ieri si è conclusa la 15^ giornata di Serie A. Per dare i giudizi su quanto accaduto, la redazione di 'TMWRadio' ha raggiunto telefonicamente Fulvio Collovati per la rubrica settimanale de ' I Collovoti':

I top:

"Dalla partita di Napoli è emerso Douglas Costa, a cui do il voto 8: il brasiliano a destra è stata la mossa vincente di Allegri. Il gol nasce da una sua iniziativa. Poi c'è l'Inter, al momento al comando della classifica. Perisic si merita un 8.5 per la sua tripletta: lo volevano in tanti in estate, Spalletti l'ha voluto tenere a tutti i costi e ha fatto bene. E' una delle sue armi vincenti. Infine Milinkovic-Savic, tornato decisivo. Un gol e un assist contro la Sampdoria, una prestazione da 7: sarà un uomo mercato della prossima stagione. La menzione speciale è per Brignoli, voto 9: il suo gol è nella storia. Il calcio è bello per questo, per la sua imprevedibilità".

I flop:

"Qualcuno del Napoli bisogna metterlo e scelgo Callejon, in leggera flessione: 5 per lui. Il Chievo mi ha deluso, la difesa contro l'Inter è stata pessima: Cacciatore 4. 4 anche a Romagnoli, che si è fatto espellere troppo facilmente contro il Benevento. Dov'è quel giocatore esploso con la Sampdoria? Deve ritrovarsi, è il futuro della nostra nazionale ma sembra aver perso tutte le certezze. Concludo con Acerbi: la difesa del Sassuolo è una di quelle che ha preso più gol. Voto 4".

Al momento che voto daresti ad Allegri e Di Francesco?

"Ad Allegri do 6,5, non gli posso dare meno della sufficienza. La Juventus è più o meno in linea con l'anno scorso. A Di Francesco invece do 7,5. Non era facile sostituire uno come Spalletti, lui ci sta riuscendo giocando un bel calcio e valorizzando giocatori come Perotti, Jesus ed El Shaarawy