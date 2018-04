TMW RADIO - I Collovoti: "Deludono le milanesi, Spalletti deve rimediare"

© foto di Federico De Luca

I TOP

Ci sono alcune sorprese come le squadre genovesi, e le delusioni arrivano soprattutto dalle milanesi, che non riescono a convincere del tutto.

Belotti: autore di una tripletta, è un giocatore veloce che ha una progressione e una rapidità che mi ricorda un mix tra Chinaglia e Paolo Rossi. Diventerà il futuro centravanti della Nazionale, non a caso Ventura lo ha chiamato. Piace perché si sacrifica, è un centravanti di movimento, i rigori poi li sbagliano tutti.

Voto 9

Muiel: è in eccellente condizione fisica, ha del talento che non riusciva ad emergere per problemi fisici, ora mi sembra irrefrenabile. L'ho visto giocare ieri una partita eccellente, non so è merito di Giampaolo, è tornato quel Muriel che aveva fatto vedere grandi qualità tecniche e fisiche.

Voto 8

Pavoletti: autore di una doppietta, è molto fisico, finalizzatore capace di attirare l'attenzione di Ventura e di squadre come Milan e Fiorentina.

8 Lo darei anche a Milic,sta facendo parlare bene di sé.

Allenatori:

Facciamo una lode a Di Francesco, oltre ad aver onorato l'Europa League con la qualificazione in modo egregio, io credo sia destinato a un grande futuro, sta guidando il Sassuolo che ormai è una realtà del nostro campionato.

Voto 8

FLOP

Abate: Simbolo di una difesa che vi dicevo ha lasciato molto a desiderare, ha subito molto Mertens. E' chiaro che c'è qualcosa che non va in chiave difensiva in rossonero. Le colpe non sono sempre dei difensori, c'è sempre una mancanza di copertura, c'è un Montolivo che non riesce ad emergere, un Kucka che si fa espellere. E' una squadra nervosa ma un difesa subisce molto. Quando si prendono tanti gol non è mai colpa del singolo, ma di disattenzione nello schema difensivo. Donnarumma è sempre il migliore. Romagnoli non sta incantando...

Voto 4

Santon: non riesco a capire come questo ragazzo, che ho seguito fin da quando era ragazzino, non ha mantenuto tutte le promesse e aspettative. E' il simbolo di una certa confusione all'Inter, che c'è anche nella gestione dei ruoli. Non si capisce chi è il terzino, c'è stato qualche confusione anche in sede di mercato, non è solo per il cambio di allenatore a 15 giorni dall'inizio. La difesa lascia un po' a desiderare, la squadra stenta a decollare. Lo stesso Banega è ancora alla ricerca della posizione. De Boer lancia frecciate sulla condizione al precedessore che mi lasciano un po' perplesso

Voto 4

Spalletti: la gestione di alcune partite non mi è piaciuta. Ho visto un eccessivo nervosismo contro il Porto, con tutte le espulsioni che ci sono state, la gestione della fascia di capitano tolta a De Rossi e data a Florenzi. Finale di partita in affanno, la poca attenzione. Spalletti deve mettere una pezza ai limiti che questa Roma sta dimostrando.

Voto 5