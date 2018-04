TMW RADIO - I Collovoti: "Diffido da El Shaarawy. Bacca, chiusura flop"

© foto di Federico De Luca

Top

Mandzukic: bisognerebbe dare tutti dieci ai giocatori della Juventus per il campionato che hanno fatto, per il sesto scudetto consecutivo, la terza Coppa Italia consecutiva, però bisogna anche chiaramente sintetizzare e metto nella classifica un giocatore che è stato per me un simbolo della riscossa bianconera, Mandzukic. Ha sbloccato il risultato anche domenica, ed è stato la sorpresa di questa stagione, che ha trascinato la squadra ma anche la tifoseria. Sul campo si è fatto valere. E' stato la mossa più sorprendente della stagione della Juve. Uno che è abituato a giocare come centravanti, trasportato a fare l'esterno sinistro a volte anche difensivo, è stata una mossa vincente di Allegri.

Voto:9

El Shaarawy : sembrava un po' scomparso e alla Roma ha ritrovato un po' se stesso, sempre nel finale di stagione. Io diffido dei giocatori che nelle ultime partite diventano grandi. Domenica ha fatto una doppietta, la Roma ha mantenuto il secondo posto per merito suo. Io però voglio rivederlo al top dall'inizio alla fine di un campionato, non così incostante e alterno.

Voto:7

Mertens: non si può non elogiarlo. Pavoletti ha fallito, Milik si è infortunato e lui non ha fatto rimpiangere né Higuain, né loro. A momenti vince la classifica capocannonieri, 27 gol sono tanti, lui è un trascinatore davanti.

Voto:7

Allegri: menzione speciale per lui, perché spesso è sottovalutato, e alcune sue scelte sono state messe in discussione, ma lui è andato avanti per la sua strada e devo dire che si ha l'impressione che non sia amato come il suo precedessore, però fa parlare i fatti e c'è poco da dire.

Voto:10

Flop:

Manolas: l'ho visto distratto disattento, la Roma ha segnato ma ne ha presi anche tre di gol, per cui non dimentichiamoci che la forza della Juve è stata di non prendere reti. Forse lascerà la Roma, e sarà distratto dal mercato.

Voto:5

Bacca: è entrato spesso in questa classifica, i milanisti non ne possono più. Chiude la pagina rossonera nel peggiore dei modi. Non tocca palla, non lotta e non segna gol. Non sarebbe nemmeno il caso che giochi l'ultima partita.

Voto:4

Hoedt : che ha commesso autorete. Mi ha colpito il senso di incertezza. E' giovane deve crescere...

Voto:4

Martusciello: se c'è una cosa che doveva mettere in campo domenica l'Empoli era la voglia di lottare di salvarsi e devo dire che è responsabilità dell'allenatore se non è riuscito a tramettere questo alla squadra.

Voto:4