TMW RADIO - I Collovoti: "Duello impari per Gagliardini, Callejon irriconoscibile"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, campione del Mondo '82, ai microfoni di TMW Radio ha dato i suoi voti relativi all'ultima giornata di campionato.

Top

Nainggolan: ha fatto due gol splendidi. Centrocampista di una categoria superiore in questo momento, tuttofare, costringe Gagliardini ad un duello impari. La Roma se è rimasta a sette punti dalla Juve, lo deve anche a lui, che non molla.

Voto:8

Caldara: c'è da dire che è arrivato a 5 gol in questo campionato, quando la Juve lo aveva pagato 25 milioni di euro qualcuno diceva che era una cifra esagerata, ma a questo punto direi che sono stati spesi bene. Rugani e Caldara sono la coppia del futuro non solo della Juventus, ma probabilmente anche della Nazionale. Si dice sempre che mancano i difensori, però fare due gol in trasferta a Napoli non è una cosa di tutti i giorni. Complimenti a questo ragazzo, che si è messo in luce in modo prepotente con questa Atalanta.

Voto:9

Birsa: otto perché ha fatto un gol bellissimo, da l'impressione che sia stato troppo velocemente sbolognato dal Milan, ti da sempre la sensazione di poter ambire a palcoscenici migliori poi a volte si disperde. Chievo che non veniva da un periodo facile, è stato aiutato dal suo gol bellissimo.

Voto:8

Menzione Speciale a Belotti: capocannoniere ormai con 19 reti...segna in tutti modi, tranne che su rigore (ride ndr). Legittima i 100 milioni della clausola.

Flop

Gagliardini: ragazzo giovane che deve crescere. Ha perso la sfida contro Nainggolan, ma ha l'attenuante forse di essere stato lasciato troppo solo nel centrocampo dell'Inter, ha perso il duello e gli servirà da esperienza. Nei due gol del giallorosso, al di là della bravura c'è stata qualche ingenuità da parte di Gagliardini. E' la prima partita che sbaglia, succede, anche perché tutta l'Inter ha giocato sottotono.

Voto:5

Berardi: non solo ha sbagliato rigore, da quell'errore non si è rialzato, si è intestardito in dribbling inutili, si vede che ha delle qualità, però evidentemente era troppo nervoso. Stagione travagliata con infortuni.

Voto:5

Callejon: cosa è successo a quel giocatore ammirato fino a poco tempo fa? Irriconoscibile come alcuni dei suoi compagni. Ha sbagliato un gol clamoroso, ma è sembrato sotto tono anche nelle altre azioni. Il Napoli che perde così contro l'Atalanta in casa fa un po' scalpore.

Voto:4

Menzione particolare Flop Sarri: voto 4 accusato di essere troppo integralista. Se andiamo a vedere i numeri ha tre punti in meno della scorsa stagione e diciamo che nel giro di una settimana è a un bivio su tutte le competizioni. Si gioca tutto nel giro di dieci giorni e qualche sua scelta ha lasciato a desiderare.