TMW RADIO - I Collovoti: "Dybala da 9, Fiorentina da 5. Bocciato Juan Jesus"

Dybala: è stata la domenica dei centravanti, tutti hanno fatto gol, ma un giocatore che ne ha segnati tre non può non essere citato. La maglia numero 10 sembra avergli dato certezze in più, una bella intuizione che lo lascia libero di agire come vuole. Ogni aggettivo è superfluo per la sua prestazione. Attualmente è l'uomo più in condizione della Juve. Voto: 9

Icardi: ha vinto la partita quasi da solo. L'ha decisa con due gol di ottima fattura e conferma che quando sta bene in pochi sono letali come lui in area di rigore. In precampionato si credeva fosse in ritardo ma la cura Spalletti gli ha fatto bene. Voto: 8

Mora e la SPAL: capitano di questa sorprendente squadra che gioca un calcio divertente e spettacolare. Prende due gol, ne fa tre, e si conferma davvero come una bella sorpresa. Voto: 7

Menzione speciale al gol di Belotti: gesto sublime il suo, teniamocelo ben stretto perché è un fuoriclasse. Fa ben sperare in vista degli impegni della Nazionale.

FLOP

Juan Jesus: è vero che aveva Perisic di fronte, ma nel gol del pareggio dell'Inter ha responsabilità pesanti, non è un caso che la Roma stia cercando un laterale di difesa. Voto: 4

Fiorentina, Tomovic, Pioli: in due partite i viola hanno incassato 5 gol, Pioli (voto: 5) ha detto che qualcosa non va in quel reparto, ma è lui che deve trovare delle soluzioni a partire dalla partita che attenderà la Viola dopo la sosta. Ieri Tomovic (voto: 4), tra ingenuità e fallo da rigore, è stato l'emblema di un'incertezza che riguarda tutto il reparto. Occorrono rinforzi. Il voto è al tecnico: 5

Calhanoglu: è in ritardo, è stato sostituito dopo l'ennesima prestazione abulica, dei tre centrocampisti del Milan è quello che soffre di più. Voto: 5