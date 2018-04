TMW RADIO - I Collovoti: Dzeko e Melchiorri inarrestabili, flop Icardi

Fulvio Collovati a TMW RADIO per la rubrica del lunedì I Collovoti

© foto di Federico De Luca

TOP

Menzione particolare per Angelo Da Costa, portiere del Bologna, se la Lazio non è seconda in classifica è dovuto alle parate strepitose, arreso solo al rigore molto dubbio nel finale.

Melchiorri: Nella vittoria del Cagliari a Milano c'è la prestazione di Melchiorri, rientrante da una brutta malattia. Voto per la prestazione, ragazzo intelligente che non si è perso d'animo, quella di ieri è da incorniciare. Ha messo in difficoltà tutta la difesa dell'Inter, ha fatto gol, ha provocato l'autorete di Handanovic. Il Cagliari ha giocato bene, ma c'è molto della prestazione di questo ragazzo. Voto 8

Dzeko: Per la doppietta, per l'impegno, chissà cos'è mutato nella testa di questo ragazzo. Nel Manchester City non l'ho visto così arrembante come nelle ultime settimane della Roma, lavora per la squadra e la fa salire, è già a sette gol quando ne ha segnati otto nell'anno scorso. Voto 8, se lo merita.

Kucka: Nella prestazione del Milan... è diventato insostituibile nel centrocampo di Montella, è grande quando interpreta il ruolo. Ha già fatto due gol, è forte di testa, dimostra spesso il suo senso del gol. Voto 7.

FLOP

Ci sono state tante note negative...

Gabbiadini: Non è il caso di gettargli la croce addosso, ma è negativo. Se il Napoli perde due partite consecutive non sono colpe solo sue, ma deve dimostrare di essere da azzurro. Il destino gli ha dato una grossa opportunità, ora basta alibi. Per me non è un centravanti vero, il suo ruolo è seconda punta, il Napoli fa affidamento su di lui, tiri fuori la personalità. Quando i giocatori sono in panchina diventano fondamentali, quando entrano devono fare. Voto 4.

Kalinic e Babacar: Non hanno inciso, la Fiorentina è in crisi di risultati e fanno pochi gol. E' vero che arrivano pochi palloni, ma è lecito attendersi qualcosa in più da loro. Paulo Sousa è già da oltre un anno in Italia, in questo momento è una squadra spenta, fa fatica a creare, è doveroso anche cambiare. Voto 5.

Icardi: È un mix tra il libro, quello che ha scritto, e la prestazione di ieri. Questa sua voglia di protagonismo che lo porta a scrivere a ventitré anni. I libri si scrivono a fine carriera, ci sono frasi sconcertanti da vero bullo. Ma gli uffici stampa dove sono? Non era meglio leggere prima questo libro per evitare che uscisse così? La società ha responsabilità in questo, non è da meno. Questa è una frattura... qualche giornale ha detto insanabile, ma sono molto vicino a questa interpretazione. La fascia non è un problema, in questo momento serve una presa di posizione. Voto 3.

Menzione particolare per De Boer, nelle puntate scorse avevamo apprezzato il suo integralismo anche nei confronti di Brozovic e Kondogbia. L'Inter è già a cinque sconfitte fra campionato ed Europa League. C'è una fragilità di base in fase difensiva, il Cagliari poteva fare tre o quattro gol.