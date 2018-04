TMW RADIO - I Collovoti: "Falcinelli da 9, Bacca deve cambiare atteggiamento"

Fulvio Collovati, campione del Mondo '82, ai microfoni di TMW Radio ha dato i suoi voti relativi all'ultima giornata di campionato.

TOP

MURIEL - Con la Roma ha offerto una prestazione assoluta, se fosse più continuo varrebbe una grande squadra. Le qualità non si discutono. Voto 8

JOAO MARIO - Tutti puntavano su Banega, ma nel ruolo che gli ha affidato Pioli sta risultando decisivo. Si inserisce in attacco ed è bravo in questo compito. È uno dei trascinatori di questa Inter, è molto giovane ma è già un giocatore di grande qualità. Con Pioli le cose sono migliorate, il tecnico è l'arma vincente dell'Inter. Voto 7,5

FALCINELLI - Non è mai facile fare gol in una squadra come il Crotone. Con la sua tripletta segnata contro l'Empoli riesce a mantenere vive quelle piccole speranze-salvezza. La squadra ci crede. Voto 9

VIVES - In un calcio come quello di oggi non possiamo ignorarlo. Le sue emozioni, le lacrime... merita di essere citato. Ha mandato un grande segnale di umanità. Voto 8

FLOP

VERMAELEN - Muriel ha vinto il duello nettamente, ha responsabilità nella sconfitta della Roma. E lo stesso vale per Spalletti, che avrebbe dovuto optare per qualche modifica. Voto 4

SPALLETTI - Nonostante qualche errore arbitrale, non ha letto al meglio la partita contro la Sampdoria. Avrebbe potuto cambiare qualcosa e non l'ha fatto. Voto 4

CANNAVARO - La Juventus ha giocato una grande partita, il difensore del Sassuolo è stato criticato dal proprio allenatore. Ha sbagliato in occasione del raddoppio bianconero. Voto 5

BACCA - Non vorrei infierire su Locatelli, l'avevo già bocciato settimana scorsa, quindi cito il colombiano. I tifosi del Milan si aspettano di più da lui, non solo i gol. Dovrebbe aiutare maggiormente la squadra, gli allenatori vogliono questo tipo di giocatore. Lui è spesso assente, aspetta sempre il passaggio giusto. Dovrebbe fare di più, talvolta sembra svogliato. L'atteggiamento è da rivedere. Voto 5