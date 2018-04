TMW RADIO - I Collovoti: "Higuain 8, è tornato! Biglia e Astori malissimo"

© foto di Federico De Luca

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato, eccezionalmente di martedì, il turno appena trascorso dando i suoi voti ai protagonisti del campionato.

TOP

Allan: "Imprescindibile nei meccanismi di Sarri. Nel gol del Napoli è evidente l'errore di Sensi, ma lui è andato a pressare con caparbietà. Voto:7".

Torreira: "Può diventare il fiore all'occhiello dei blucerchiati per il prossimo mercato. Una sorpresa positiva di questa fase di campionato. Merita l'attenzione dei grandi club. Voto:7,5".

Higuain: "E' tornato il Pipita, ormai da qualche partita. Peccato che conceda sempre due mesi agli avversari, ma le due perle a San Siro sono state fantastiche. L'ho visto sportivamente cattivo e determinato, un atteggiamento che fa bene ai compagni anche. Voto:8".

Antenucci: "Menzione particolare per Antenucci, che ha costretto anche Borriello alla panchina. La vecchia guardia colpisce ancora. Voto:8".

FLOP

Biglia: "Potremmo metterne tanti del Milan, ma prendo l'argentino perché è un periodo che sembra non girare. Ma Montolivo e Locatelli erano così peggio di lui?. Voto:4".

Astori: "Ha sofferto Trotta ed è incappato in una giornata no, come tutta la squadra. E' il giocatore più rappresentativo e dovrebbe dare di più. Voto:4".

D'Ambrosio: "Sta facendo un ottimo campionato ma contro l'Hellas è andato male ed è sembrato troppo svagato, specialmente nella situazione del rigore. Voto:5".

Juric: "Si giocherà tutto nel derby, permanenza in panchina e quindi il suo futuro. Un po' penalizzato dagli infortuni, ma la sconfitta contro la Spal pesa moltissimo. Voto:4".