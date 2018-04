TMW RADIO - I Collovoti: "Icardi l'eccezione, Zapata da brividi"

© foto di Federico De Luca

Top

Babacar: stava prendendo qualche critica per non essere il degno sostituto di Kalinic e che non fosse da Fiorentina, devo dire che è andato a nozze con la difesa dell'Inter, ha dimostrato di essere da viola, ora serve continuità.

Voto:7

Icardi: quando un giocatore fa una tripletta non posso non metterlo in classifica. L'unico giocatore a non arrendersi, magra consolazione dell'esser arrivato a 24 reti. Penso che sia un caso più unico che raro che la squadra che ha nel suo organico un centravanti in grado di segnare così tanti gol, sia settima in classifica. E' l'unico a tenere a galla l'Inter.

Voto:8

Keita: anche lui una tripletta, tutto troppo facile con il Palermo, ma diventerà uomo mercato. Il Milan lo sta seguendo da un anno, ma ci sono rumors di interesse da parte di Inter e Juventus.

Voto:8

Mandukic: una menzione particolare per lui, ha ragione Allegri è un giocatore sottovalutato, ho l'impressione che venga giudicato per il ruolo che aveva prima, enon per quello che fa adesso. Fa gol, sbroglia in difesa, sbroglia la faccia, penso sia una delle mosse vincenti di questa Juventus.

Voto:8



FLOP

Coppia Gagliardini-Kondogbia: una coppia centrale di centrocampo che l'Inter non si può permettere. Non coprono, non propongono e il problema dell'Inter, non è solo di gioco o di allenatori, ma anche la qualità dei singoli. Facendo il confronto con altre squadre, questa coppia non mi sembra da grande squadra.

Voto:4

Zapata: Anticipato da Mch'edlidze sul gol, ha poi regalato altre opportunità. Ogni tanto fa venire i brividi ai tifosi del Milan. Non è certamente colpevole solo lui, perché la difesa del Milan ha lasciato a desiderare nel complesso, quando però c'è lo zampino suo nei gol segnati entra di diritto in questa classifica.

Voto: 4

Munoz autogol contro la Juventus, poche certezze in fase difensiva, non tutte sue le responsabilità contro questa grande Juventus, ma penso che il Genoa meriti ben altro. Adesso deve guadagnarsi la salvezza, quando nel girone di andata era abbastanza tranquilla.

Voto:4

Pioli: due punti in cinque gare, sembrava il salvatore della patria e ora la squadra non risponde più, e quando questo succede, l'allenatore ha delle responsabilità.

Montella: al termine della partita ha detto che avevano tirato venti volte in porta, devo dire che la realtà è diversa, ho visto una squadra molle, impacciata soprattutto in difesa. Per cui ha fatto dichiarazioni un po' senza senso e fuori luogo.

Voto: 4 a tutti e due gli allenatori milanesi.