TMW RADIO - I Collovoti: "Inglese da 9, Schick giusto l'interesse dell'Inter"

"Oddo? Mai una squadra nel campionato di serie A ha fatto peggio"

Top

Inglese: una delle cose positive di questa giornata è stata questo ragazzo, al quale do 9. Non è più giovanissimo è del '90, ha 27 anni, ha fatto tanta gavetta in Lega Pro e Serie D, si sta ritagliando il suo spazio per il dopo Pellissier al Chievo. Ha fatto sei gol e segnare nel nostro campionato non è mai facile, soprattutto per un attaccante che deve dimostrare ancora il suo reale valore.

Voto 9

Eder: un giocatore che sembra ritornato, io l'ho visto bene, al di là del gol. Sembra tornato l'attaccante della Nazionale di Conte, improvvisamente era sparito nelle gerarchie nerazzurre, c'era Icardi e Candreva e il modulo a tre non lo favoriva. Devo dire però che può essere affiancato a Palacio. Sette per il suo stato di forma e si sta ritagliando il suo spazio all'Inter e questo è merito anche di Pioli, rispetto all'allenatore precedente, che lo sta rivalorizzando. Eder nelle ultime partite giocate da titolare ha ripagato la fiducia.

Voto 7,5

Schick : piace molto a me e anche all'Inter... 21 anni 6 gol in campionato, più due in Coppa Italia, partendo il 70% delle volte dalla panchina, quindi vuol dire che ha qualità. E' giusto che ci sia l'interesse di squadre importanti su di lui.

Voto 7

Menzioni particolari: Higuain capocannoniere che risolve le partite, Dzemaili che ha fatto un gol meraviglioso dal punto di vista tecnico...darei però una menzione particolare ad un allenatore, Giampaolo, sta valorizzando i giocatori della Sampdoria, anche abbastanza sconosciuti e sta facendo un ottimo lavoro.

Flop

Oddo: ha rischiato il posto, è stato confermato ed è stata una mossa giusta. Vorrei farvi notare che i punti in classifica sono 9 ma in realtà sono 6, mai una squadra nel campionato di serie A ha fatto peggio. Non ha mai vinto, ha fatto 6 pareggi, 55 gol subiti in 24 partite con una media di 2 gol mezzo a partita. Una cosa senza senso. Cercherei almeno di chiudere il campionato con dignità. In Europa è un caso più unico che raro.

Voto 4

Palermo volevo metterci tutta la squadra perché domenica aveva un'opportunità, al di là della bravura dell'Atalanta, di andare a mettere pressione all'Empoli e questo non è stato fatto. Dovendo scegliere qualcuno dico:

Jajalo : di una lentezza esasperante, commette errore sul primo gol, mortificando le speranze di salvezza del Palermo. Io mi chiedo, ma a livello giovanile non ci sono giocatori migliori su cui puntare? Mi vengono molti dubbi quando vengono scelti questi giocatori, che non fanno la differenza, ma commettono errori da principiante.

Voto 4

Palladino: il Genoa che si è liberato di Rincon, Pavoletti e Ocampos e ha preso Palladino e Taarabt è una mossa che io non ho capito. La formazione rossoblù paga queste scelte di mercato un po' scellerate da parte della società.

Voto 5

“Lazio-Milan? La Lazio ha buttato via un'opportunità e il Milan invece più di questo, così incerottato, non poteva fare. E' difficile capire un po' la logica delle partita, forse Montella ha fatto delle scelte per non “perdere” tenendo sia Bacca e Lapadula in panchina. Hai due punte e le tieni in panchina...questo significa che sei andato a Roma per pareggiare. Nello stesso tempo non ha più tanta fiducia in questi due giocatori”.

Inter può arrivare in Champions?

“Diciamo che c'è ancora molta distanza tra l'Inter e il Napoli, io penso che decideranno gli scontri diretti. E' un percorso ancora raggiungibile ma difficile, perché Roma e Napoli hanno più certezze in questo momento. La proprietà può rimproverarsi di non aver cambiato prima”.