TMW RADIO - I Collovoti: "Inter e Milan devono cambiare registro"

Fulvio Collovati, campione del mondo e opinionista Rai, ai microfoni di TMW Radio da i suoi personali voti all'ultima giornata di campionato.

Top

Ljajic: ieri ho ammirato la sua punizione nel derby contro la Juventus, gli do sette e mezzo per questo colpo magistrale. Mi pare che abbia capito che cosa vuole Mihajlovic da lui. E' un ragazzo che ultimamente aveva avuto anche delle difficoltà, è stato criticato, ha accettato le critiche, però poi dopo si è messo sulla strada giusta, forse anche un po' per il cambio di modulo, per cui Ljajic è stato determinante nella partita contro i bianconeri.

Voto: 7,5

Dzeko: è arrivato a 27 gol, una sola rete per rigore, magari qualcuno lo ha sbagliato, ma direi che è stato un incubo per l'intera difesa milanista, due bellissimi gol, soprattutto il primo. E' strano il comportamento di Dzeko, che ha fatto un campionato straordinario, poi nelle ultime domeniche sembrava che fosse tornato quello della scorsa stagione, e invece ci ha pensato ieri nel posticipo a ritornare il calciatore che avevamo ritrovato ultimamente.

Voto: 8

Lamanna:il portiere pararigori del Genoa, ne ha parati tanti, anche ieri a Candreva, ha compiuto altri prodigi. A questo punto penso che le sue parate possano valere la salvezza, sta sostituendo Perin degnamente.

Voto:8

Menzione particolare :nella lotta alla salvezza conta molto l'esperienza, e ieri un giocatore d'esperienza ha trascinato un po' la sua squadra forse fuori dalle sabbie mobili, Pasqual, autore di un assist e di un gol nella vittoria con l'Empoli contro il Bologna. Seconda giovinezza per lui.

Voto: 7

Flop

Paletta:l'ho visto incerto in difesa anche perché è il giocatore che ha più esperienza e che in assenza di Romagnoli dovrebbe prendere in mano al difesa del Milan. La linea difensiva rossonera ultimamente sta subendo parecchio.

Voto: 4

Candreva:avevo l'imbarazzo della scelta per la formazione nerazzurra, tra Icardi che non ha stretto la mano a Pioli e altri. Metto Candreva perché ha sbagliato il calcio di rigore, è un Nazionale e deve sempre rappresentare al meglio la maglia che indossa. Per una squadra come l'Inter avere 2 punti in sette partite dice tutto...

Voto:4

Škriniar :nel 2-0 della Lazio c'è la sua responsabilità, errori che hanno indirizzato poi l'andamento della partita. Voto basso per come si è espresso in campo ieri.

Voto: 4

Menzione negativa: per i due allenatori delle formazioni milanesi. Non riescono, mi rendo conto che sia difficile, ma quantomeno devi chiudere il campionato con dignità. L'allenatore ha il dovere di farlo. Non accetto il discorso che l'Europa League, sia una scocciatura, la dignità non ha prezzo, le due squadre milanesi per i propri tifosi devono finire il campionato con orgoglio cambiando registro”.