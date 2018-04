TMW RADIO - I Collovoti: "Inter senz'anima, Insigne merita il rinnovo"

© foto di Federico De Luca

TOP

Falcinelli meriterebbero tutti 8 quelli del Crotone, ma diamo merito a lui e alla sua doppietta. Convocato nello stage da Ventura ha avuto una breve apparizioni nelle giovanili degli allievi dell'Inter, si può dire abbia punito una sua ex, ma ieri Miranda e Murillo ne hanno combinate di tutti i colori e Falcinelli è stato una spina nel fianco della difesa nerazzurra.

Voto:8

Suso: giocatore ritrovato, tutto facile per lui, con uno splendido gol apre la goleada del Milan. E' un pericolo in più in chiave derby di sabato, è rientrato al momento giusto. Questo Suso mancava al Milan che aveva difficoltà ad esprimersi in avanti, e che trovava con difficoltà il gol e il suo rientro ha rivitalizzato tutto il reparto di attacco.

Voto:7

Insigne: suggella una splendida stagione, l'unica cosa che mi chiedo è quando arrivi il rinnovo... E l'unico che esprime la napoletanità, è l'unico campano cresciuto nel settore giovanile azzurro, può diventare il capitano e il Napoli non se lo deve lasciare scappare anche per queste ragioni al di là del fatto che è un ottimo giocatore. Merita in rinnovo a qualsiasi cifra.

Voto:7

Nicola Menzione speciale all'allenatore del Crotone, che sei punti in due partite, si merita questo successo e la squadra ha espresso un buon calcio. Ci sono ancora i margini per sperare in una salvezza.

Voto: 8

FLOP

Murillo: avrei potuto mettere tutta la squadra dell'Inter, ma ho scelto Murillo: sostituito in partita, è un giocatore sopravvalutato per me. E' stato impalpabile, nella fascia destra il Crotone ha costruito tutto il successo storico.

Voto:4

Rispoli: menziono lui del Palermo perché è il capitano. Quella dei rosanero è diventata una difesa colabrodo. E' una squadra che non reagisce nemmeno più con dignità. Al momento è una squadra impaurita presa dalla contestazione, almeno con Juric esprimeva un buon calcio anche se non ha ottenuto risultati. Bisogna lavorare sulla difesa.

Voto:4

Destro: hanno giocato con un uomo in meno, mi sembra che questo ragazzo ormai si sia perso. Ci può anche stare per il Bologna perdere 3-0, ma non può far sempre gol Dzemaili. Il Bologna ha bisogno di una punta.

Voto:4

Pioli: finisce nel mirino della critica ma ancor peggio nel mirino di Suning. La squadra è stata molle non ha reagito, si è lasciata trasportare dagli eventi. E' sembrata una squadra senz'anima.