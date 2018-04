TMW RADIO - I Collovoti: "Inter situazione paradossale. Juve, così non basta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I voti del mercato di Fulvio Collovati in onda oggi su TMW RADIO.

Siamo appena agli inizi si è concretizzato veramente poco e il calcio italiano è un po' schiavo di quello che è successo con i diritti televisivi perché, si sa bene che si investe se le società possono fare affidamento anche su questo tipi di entrata. Per cui ci sono tante trattavive cocluse, ma ancora poche, c'è molto spazio fino al 31 di agosto.

TOP

Milan: confermo questa volontà e certezza che sta dando la formazione rossonera. Aver preso André Silva con 38 milioni di euro, è la dimostrazione che la società ha le idee chiare, vuole investire e stravolgere la squadra, in prospettiva è un ottimo acquisto, è giovane già nazionale sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, ha tutte le prerogative per essere un ottimo acquisto. Si deve però scontrare con il calcio italiano, che non è mai facile, ma ha fisicità , gioca per la squadra, ha segnato 16 reti in 32 partite, è un buon investimento. Si stanno muovendo anche per il centrocampo, con Krychowiak, però c'è sempre il caso Donnarumma che incombe, Raiola vuole la clausola rescissoria e il Milan non la vuole. La ciliegina sulla torta potrebbe essere, qualcosa per il centrocampo come Biglia.

Voto:7,5

Juventus: ha bisogno ancora di acquisti eccellenti per tornare ad ambire alla finale di Champions, Schick è un ottimo colpo ma non basta. La Juve deve prendere Szczesny

, Douglas Costa, N'Zonzi, che è nell'orbita, le idee sono molto chiare, e hanno un tesoretto da poter investire, però deve prendere giocatori di livello, che la fanno migliorare.

Voto: 7

Laziol'altra settimana avevo dato un voto negativo, questa mi sento di darlo positivo, perché se è vero che può perdere Biglia e non so come andrà a finire la faccenda Keità, però ho visto che i sostituti da Torreira a de Roon del Middlesbrough, sono giocatori interessanti e quindi le idee in casa laziale sono molto chiare. I pezzi grossi dovrebbero essere sostituiti adeguatamente.

Flop

Inter voto negativo per la situazione che si è creata, che è costretta al 30 giugno per il Fair play finanziario ad incassare 35 milioni dietro per pareggiare il bilancio, considerando che ha 110 milioni di euro da spendere. E' una cosa assurda, e da qui il caso Perisic, che Spalletti vuole tenere, ma è l'unico che può fare cassa in questo momento. Jovetic potrebbe diventare un caso, accettando o meno di andare via. E' una situazione paradossale.

Voto: 5

Napoli: io starei attenta a perdere Reina, è vero che non è stata la sua stagione migliore ma è un uomo spogliatoio, è un giocatore di personalità. Mi chiedo se valga la pena andare in contrasto con un giocatore così. Potrebbe essere l'anno del Napoli il prossimo, io un giocatore di personalità così me lo terrei almeno per un anno. La rosa è già forte così, va migliorata in panchina, e vedo che sono attenti anche ai giovani, come Ounas del Bordeaux, Berenguer dell'Osasuna.

Voto: 5

Roma- Sassuolo: E' vero che i neroverdi hanno perso Di Francesco e hanno già ufficializzato il nuovo allenatore Bucchi, ma rischiano di perdere gli uomini migliori come Napolitano, Berardi e quindi sostituirli non sarà facile. La Roma fa un mercato in cui si parla solo di cessioni con l'allenatore non ufficializzato, gli darei quasi anche un 4.

Voto: 5