TMW RADIO - I Collovoti: "Inter, tutti nomi che ti cambiano una squadra"

Milan: manca solo la ciliegina sulla torta, o forse due perché mi risulta che vogliano fortemente una punta che potrebbe essere Kalinic e continuano a seguire Biglia, anche se è un tira e molla con Lotito. Fino a questo momento quello rossonero è stato un mercato importante.

Inter: questa potrebbe essere la settimana decisiva, dopo aver quasi ufficializzato Borja Valero e Škriniar, e non si fermerà a questi due acquisti. I troppi complimenti fatti oggi da Spalletti a Nainggolan mi fanno pensare, mi puzzano un po'. Quindi secondo me per parlarci chiaro l'Inter, è su Nainggolan , Sanchez o Di Maria: questi sono i colpi futuri dei nerazzurri. Il più fattibile? Dal punto di vista del mercato Di Maria anche se non lo sarebbe da un punto di vista economico, perché è quello con l'ingaggio più alto. Se tu metti 60/70 milioni di euro, e questa società può farlo, e considerando che conta la volontà del giocatore, Nainggolan potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Spalletti per altro lo vorrebbe fortemente. Di Maria visto che non giocava tanto nel PSG, è più facile da prendere, rispetto a Nainggolan dalla Roma. Sono tutti nomi che ti cambiano una squadra vedremo se questo mercato da 7 diventerà da 9.

Voto 7

Cagliari: mi sembra buono anche il loro mercato, perché hanno preso Andreolli che è un buon difensore, Cigarini è un buon centrocampista. E' una squadra che ha mantenuto la sua fase offensiva con Borriello, con Sau e tutti i giocatori che son rimasti rinforzandosi in altri reparti.

Voto 7

Colpi del giorno: il ritorno di Cassano, operazione nostalgia di questo Verona, a cui do voto 7 . Può far sorridere il ritorno di Cassano e Cerci, due giocatori che negli ultimi anni hanno giocato pochissimo, però dipenderà tutto dalla voglia di riscatto che hanno, e sono convinto che non essendo vecchissimi, se hanno dentro di loro l'ambizione giusta, potrebbero portare il Verona in posizione tranquilla prima del previsto.

Voto 7

Roma: è andato via Salah, Rudiger, Paredes, ma ci sono stati sostituiti, vedi Gonalons, un buon giocatore che voleva anche già il Napoli qualche anno fa, e per questo gli darei sei. Se dovesse andar via Nainggolan, diventerebbe però un mercato assolutamente negativo. Ho dato la sufficienza perché sapendo che Monchi conosce molto bene il calcio estero, troverà i sostituti ideali. Non bisogna fasciarsi la testa ora , come stanno facendo i tifosi che sono scontenti, perché pensano ci sia aria di smobilitazione, in realtà non è così. Chiuderanno per Defrel, per cui la Roma i suoi movimenti li farà.

Voto 6

Flop

Sampdoria: ha fatto poco fino ad ora, ha venduto molto, come Schick e Škriniar, e sono arrivati Caprari e Murru, ed è molto poco. Giampaolo si trova quasi con gli stessi effettivi. Darei 5 al club blucerchiato che ha venduto i numeri uno, anche se può fare affidamento sulle capacità dell'allenatore che è molto bravo .

Voto 5

Sassuolo: ha perso Pellegrini, probabilmente perderà Defrel, ci sono dei nomi come Falcinelli in orbita ma finora ha fatto veramente molto poco.

Voto 6-

Lazio:mi stupisco per questa aria di depressione, con Biglia che dice che non sa se va in ritiro, Keita che dice che non lo vuole nessuno. C'è un aria di sconforto in area laziale. Alcuni giocatori non vogliono rinnovare e andranno via, ma la società non si è ancora mossa sul mercato. Mercato negativo fino ad ora, anche se ancora il periodo è molto lungo.

Voto 5